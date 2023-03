L’augmentation des ventes de PlayStation 5 fait de Sony le plus gros client d’AMD

Dans le contexte : les rapports financiers du dernier trimestre ont montré de solides performances d’AMD et de Sony au cours d’une année faible pour l’industrie technologique au sens large. Le contraste des deux rapports révèle à quel point Sony a été important pour le fabricant de puces. Il peut également être possible d’extrapoler certains numéros de console Xbox à partir de la comparaison.

Dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2022, AMD a crédité un client anonyme d’environ un sixième de son chiffre d’affaires net pour 2022, qui a considérablement augmenté par rapport à 2021. Un analyste de l’industrie des semi-conducteurs a supposé que Sony était ce client sur la base de ses résultats pour le même trimestre. AMD fournit les puces alimentant la console PlayStation 5 de Sony et les machines Xbox Series de Microsoft.

Le trimestre se terminant le 31 décembre 2022 a été le meilleur jamais enregistré pour les ventes de PlayStation 5 à 7,1 millions d’unités. Les ventes combinées des trois premiers trimestres de l’exercice 2022 de Sony (de mars à décembre) ont atteint 12,8 millions, portant la durée de vie totale de la console à 38 millions. Sony prévoit de vendre 6,2 millions de PS5 supplémentaires avant le 31 mars 2023.

L’analyste Sravan Kundojjala a déclaré que non seulement Sony représentait 16% des revenus nets d’AMD en 2022, mais que ce chiffre pourrait atteindre 20% si l’on exclut Xilinx d’AMD, faisant du fabricant de PlayStation le plus gros client d’AMD. La société de puces admet que la perte de ce client affecterait de manière mesurable son activité.

Sony représentait 16 % des revenus d'AMD en 2022, contre 14 % en 2021. 20 % d'AMD classique (ex-XLNX). Le semi-personnalisé a culminé en 2022 et diminuera en 2023.

Analyse complémentaire de Kundojjala suggère Les expéditions PS5 sont plus de 60% supérieures à celles de Xbox. Microsoft a cessé de publier les chiffres des ventes Xbox il y a quelque temps, choisissant de se concentrer sur les abonnements et les ventes numériques, mais tout le monde estime que la PS5 est largement en avance. Il n’est tout simplement pas clair jusqu’où.

Lors d’un appel aux résultats, la PDG d’AMD, Lisa Su, a déclaré que la société s’attendrait à ce que les revenus des jeux diminuent d’une année sur l’autre en se référant aux consoles. Cela pourrait suggérer qu’AMD s’attend à ce que la demande de consoles culmine en 2023 ou que les ventes de consoles aient dépassé les attentes de l’entreprise en 2022.

Les ventes de consoles de jeux sont déjà la raison probable pour laquelle les revenus des jeux d’AMD au quatrième trimestre 2022 se sont situés à moins de 11% de ceux de Nvidia, bien que cette dernière gagne beaucoup plus dans l’ensemble et vende beaucoup plus de cartes graphiques de jeu. Cela dit, Team Green bénéficie probablement également de manière significative des consoles, car l’un de ses GPU alimente l’immensément populaire Switch de Nintendo. Nintendo a vendu un million de consoles Switch au dernier trimestre, portant le total de la durée de vie des ordinateurs portables à 122 millions.



