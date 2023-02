Toutes les deux minutes, une femme meurt de complications pendant la grossesse ou l’accouchement

C’est ce qu’a révélé un rapport de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres agences des Nations Unies : « La grossesse reste une expérience dangereuse pour des millions de femmes dans le monde ».

Dans le monde, toutes les deux minutes, une femme meurt des suites d’une grossesse ou d’un accouchement, alors que les taux de mortalité maternelle ont chuté de plus d’un tiers en 20 ans. C’est ce que révèle un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres agences des Nations unies, dont les données couvrent la période 2000-2020. Les décès, indique le document, ont chuté de manière significative entre 2000 et 2015, mais sont restés largement stagnants entre 2016 et 2020, la tendance s’inversant même dans certaines régions. À l’échelle mondiale, le taux de mortalité a chuté de 34,3 % entre 2000 et 2020, passant de 339 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2000 à 223 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Malgré cela, environ 287 000 femmes sont décédées en 2020, soit près de 800 par jour, soit une toutes les deux minutes.

« La mortalité maternelle est à un niveau inacceptable », souligne le Groupe inter-agences des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité maternelle (MMEIG), le groupe d’agences – dont l’OMS, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) , le Groupe de la Banque mondiale et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, la Division de la population (UNDESA/Division de la population) – qui ont collaboré avec des techniciens externes au traitement des données et à la rédaction du nouveau rapport.

Les données montrent que près de 95 % de tous les décès maternels enregistrés en 2020 sont survenus dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Les régions d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud représentaient environ 87 % (253 000) des décès maternels mondiaux, l’Afrique subsaharienne représentant à elle seule environ 70 % (202 000) et l’Asie du Sud environ 16 % (47 000).

Le rapport constate également qu’entre 2000 et 2020, l’Europe de l’Est et l’Asie du Sud ont connu la plus forte réduction globale du taux de mortalité maternelle, s’élevant à une baisse de 70 % et 67 %, respectivement. L’Afrique subsaharienne, malgré les chiffres de 2020, a également signalé une réduction de 33 % en 20 ans. La Biélorussie a enregistré la plus forte baisse, avec une réduction de 95,5 % de la mortalité maternelle, tandis que le Venezuela a enregistré la plus forte augmentation, avec une augmentation de 182,8 % sur la période de deux ans. Cependant, entre 2000 et 2015, la plus forte augmentation a été enregistrée aux États-Unis.

Pourquoi les femmes meurent pendant la grossesse ou l’accouchement

Les décès pendant la grossesse ou l’accouchement sont dus à des complications qui se développent pendant la grossesse ou à des problèmes de santé préexistants qui s’aggravent pendant la grossesse, surtout s’ils ne sont pas pris en charge. Les principales complications (près de 75%) responsables des décès maternels sont les hémorragies sévères (principalement post-partum), les infections (généralement contractées après l’accouchement), l’hypertension pendant la grossesse (pré-éclampsie et éclampsie), les complications de l’accouchement et l’avortement à risque.

Les solutions de soins de santé pour prévenir ou gérer les complications sont bien connues, de sorte que la plupart des décès sont évitables. Cependant, dans les pays à faible revenu, les femmes sont moins susceptibles de recevoir des soins de santé adéquats et cela est particulièrement vrai dans les régions d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud, en raison de la pénurie de travailleurs de la santé qualifiés. En termes numériques, par rapport à la plupart des pays à revenu élevé et intermédiaire, où environ 99 % de toutes les naissances bénéficient de la présence d’une sage-femme, d’un médecin ou d’une infirmière qualifiée, seulement 68 % des naissances dans les pays à faible revenu et 78 % dans les pays à revenu faible à intermédiaire sont assistés par du personnel de santé qualifié.

« La grossesse devrait être une période d’immense espoir et une expérience positive pour toutes les femmes, mais tragiquement, elle reste incroyablement dangereuse pour des millions de femmes dans le monde », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ces nouvelles statistiques révèlent l’urgente nécessité de veiller à ce que chaque femme et fille ait accès aux services de santé essentiels, ainsi que la capacité d’exercer pleinement ses droits reproductifs. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :