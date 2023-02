Xiaomi Civi 3 est déjà en développement, mais les spécifications peuvent décevoir

La série Xiaomi Civi connaît un succès remarquable sur le marché chinois. Xiaomi a proposé cette gamme pour répondre à une demande d’appareils élégants avec des caméras capables. Les téléphones Xiaomi Civi mettent l’accent sur l’appareil photo, il comprend l’appareil photo selfie. Pour 2023, la marque prépare un nouveau téléphone baptisé Xiaomi Civi 3, et la grande question est : cela vaudra-t-il le battage médiatique ? Les premières spécifications divulguées pour le Xiaomi Civi 3 sont apparues aujourd’hui, et certains utilisateurs pourraient être déçus.

Caractéristiques affirmées du Xiaomi Civi 3

La nouvelle fuite est une gracieuseté du pronostiqueur fiable Digital Chat Station. Selon lui, le Xiaomi Civi 3 apportera une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce panneau est suffisamment sophistiqué pour répondre aux besoins du jeune public. GSMArena pense que Xiaomi le maintiendra à la place de 6,55 pouces. Alors, comment cela se passera-t-il dans la performance? Selon DSC, le téléphone recevra le Dimensity 8200. C’est l’une des dernières puces de MediaTek pour le segment haut de gamme et offre des performances comparables à celles du Snapdragon 888. Cependant, il s’agit d’un point d’eau fractionnant pour certains utilisateurs. Certains préféreront une puce Snapdragon. Cependant, ce processeur ne vous décevra pas et Xiaomi fournit un niveau décent de support logiciel quel que soit le processeur.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le pronostiqueur souligne également l’utilisation de l’appareil photo Sony IMX800 50 MP dans le nouvel appareil. Eh bien, c’est une mise à niveau par rapport au Sony IMX766 trouvé dans le Xiaomi Civi 2. Le Xiaomi Civi 3 recevra le même module à l’intérieur de téléphones tels que le Xiaomi 13 et le Redmi K60. La marque lancera également deux caméras selfie de 32 MP pour que l’appareil reste concentré sur les selfies. Nous avons de bonnes raisons de croire que le Civi 3 conservera le design de Dynamic Island pour ces caméras.

Selon les fuites, le Xiaomi Civi 3 arrivera en avril. Comme d’habitude, il peut rester exclusif au marché chinois. Cependant, nous pouvons le voir atteindre d’autres marchés avec un surnom différent.