Le télescope James Webb a découvert 6 galaxies « impossibles »: les scientifiques ne peuvent pas les expliquer

Six galaxies immenses et très anciennes sont apparues dans les images de champ profond de James Webb qui défient les théories cosmologiques : elles ne pourraient pas exister. Peut-être changeront-ils totalement notre façon de connaître l’Univers et son évolution.

Crédit : NASA, ESA, CSA, I.Labbe/Swinburne University of Technology

Grâce au télescope spatial James Webb, six galaxies très anciennes ont été découvertes que les scientifiques n’ont pas hésité à qualifier d' »impossibles ». La raison réside dans le fait qu’elles sont trop grandes pour être expliquées par les théories cosmologiques actuelles. En termes simples, on estime que les six galaxies ont plus de 12 milliards d’années ; cela indique qu’ils ne se sont formés qu’entre 500 et 700 millions d’années après le Big Bang, l’événement qui a donné lieu à l’expansion de l’Univers. Comment ont-ils pu gagner autant de masse s’ils avaient si peu de temps pour grandir ? Les astrophysiciens ne peuvent pas l’expliquer, c’est pourquoi ils les considèrent comme impossibles. Ils ont même été surnommés « universe breakers », puisque leur découverte va – très probablement – bouleverser les théories cosmologiques les plus accréditées relatives à l’évolution des galaxies et de l’univers lui-même. C’est donc une découverte extraordinaire, un carrefour pour la recherche scientifique. Exactement ce pour quoi a été conçu l’héritier spirituel du télescope spatial Hubble, un bijou technologique de 10 milliards de dollars lancé dans l’espace en 2021 et opérationnel depuis l’été dernier.

Pour découvrir et décrire les six galaxies impossibles grâce aux données recueillies par James Webb, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de la Swinburne University of Technology de Melbourne (Australie) a collaboré étroitement avec des collègues du Département d’astronomie de l’Université de Yale. , le Département d’astrophysique et des sciences planétaires de l’Université du Colorado, le Cosmic Dawn Center (DAWN) de l’Université de Copenhague et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Ivo Labbé, les ont identifiés dans les images en champ profond capturées par Webb au cours de ses premiers mois d’activité opérationnelle. Grâce à ses « yeux » infrarouges très sensibles, au spectrographe NIRSSpec (Near-Infrared Spectrograph) et à la NIRCam (Near Infrared Camera), le télescope innovant est capable de regarder beaucoup plus loin et dans le temps que tout autre instrument. Cela a permis au télescope de localiser la galaxie la plus ancienne et la plus éloignée de tous les temps, née à peine 350 millions d’années après le Big Bang. Mais cette galaxie est petite, entièrement compatible avec les théories cosmologiques, alors que les six géantes nouvellement découvertes ont jusqu’à 100 milliards de fois la masse du Soleil, ce qui indique plus de masse que ce qui était calculé à l’époque pour l’Univers entier.

« Nous n’avons jamais observé de galaxies de cette taille colossale, si peu de temps après le Big Bang », a déclaré le professeur Labbé dans un communiqué, qui a souligné comment cette découverte « pourrait transformer notre compréhension de la formation des premières galaxies dans notre univers ». « Nous avons regardé pour la première fois dans l’univers primitif et nous n’avions aucune idée de ce que nous allions trouver. Il s’avère que nous avons trouvé quelque chose de si inattendu que cela crée en fait des problèmes pour la science. Cela remet en question toute l’image de la formation précoce des galaxies », a fait écho le co-auteur de l’étude, Joel Leja, astronome à l’Université d’État de Pennsylvanie. Le lancement du télescope spatial James Webb de la NASA (auquel l’Agence spatiale européenne – ESA a également collaboré) est considéré comme si révolutionnaire qu’il peut transformer la façon dont nous « donnons un sens au monde qui nous entoure », comme l’explique le professeur Labbè. Et la découverte de ces galaxies est là pour le confirmer.

Cependant, il faut souligner qu’il s’agit de données préliminaires. Il n’est pas encore certain qu’il s’agisse de vraies galaxies. Avec des observations spectroscopiques de suivi, les astrophysiciens tenteront de déterminer les distances et les dimensions avec plus de précision. Les experts disent qu’il pourrait également s’agir de trous noirs supermassifs d’un type jamais vu auparavant. Mais même s’il s’agissait de monstrueux cœurs de ténèbres, l’incertitude demeure quant à la concentration d’une si grande masse dans l’Univers « enfant », qui n’avait que 3% de son âge actuel. Quoi qu’il en soit, ce serait toujours difficile à expliquer, c’est pourquoi il est essentiel que les scientifiques continuent à enquêter, jusqu’à une éventuelle déformation des théories cosmologiques accréditées.

« La découverte de galaxies aussi massives si peu de temps après le Big Bang suggère que l’âge des ténèbres n’a peut-être pas été si sombre après tout, et que l’Univers a peut-être été inondé de formation d’étoiles bien plus tôt que nous ne le pensions », a-t-il déclaré au Guardian. Dr Emma Chapman, astrophysicienne à l’Université de Nottingham. Récemment, James Webb a également découvert trois galaxies se formant autour d’un trou noir géant et les plus anciennes similaires à la Voie lactée. Les détails de la nouvelle recherche « Une population de galaxies massives candidates rouges ~ 600 Myr après le Big Bang » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature.

