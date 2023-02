Ces 10 applications vident la batterie de votre smartphone

La batterie est l’aspect des smartphones dont les utilisateurs ont le plus tendance à s’inquiéter. Bien que cela soit très difficile étant donné que ces applications déchargent la batterie, nous commençons à réfléchir à différentes façons de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la durée de vie de la batterie dès que l’appareil est allumé.

Bien qu’ils ne soient pas toujours couronnés de succès, nous avons l’habitude de prendre diverses mesures pour prolonger au maximum la batterie du smartphone. Principalement parce que nous savons maintenant quelles applications sont les plus dangereuses à cet égard. Parce qu’ils épuisent complètement l’énergie avec juste leur utilisation.

Les 10 meilleures applications qui vident votre batterie

Il existe d’innombrables applications pour votre appareil Android dans le Google Play Store. Il existe des services pour tout, mais dans l’ensemble, les utilisateurs ont tendance à télécharger les mêmes applications populaires. Cependant, afin de prendre soin au mieux de la batterie de votre smartphone. Il y en a certains que vous devriez éviter de télécharger ou d’utiliser moins souvent.

Soyez prudent, si certaines de ces applications sont assez utiles et devraient être installées sur nos smartphones, d’autres peuvent être désastreuses pour ceux qui connaissent déjà des problèmes de batterie. Examinez donc si vous en avez réellement besoin. La liste des applications les plus consommatrices d’énergie est la suivante :

Fitbit

Uber

Skype

Facebook

Airbnb

Instagram

Tinder

Bourdon

Snapchat

Whatsapp

L’organisation qui a compilé ces données est pCloud, une société de recherche. Pour y parvenir, ils ont créé une liste des applications qui utilisent le plus la batterie de l’appareil. Et le résultat final est montré ici. Quelle que soit la qualité de ces plates-formes, selon l’entité, elles affectent très durement la durée de vie de la batterie.

En réalité, ce sont des applications très populaires, et vous pouvez en avoir plusieurs sur votre téléphone. Puisqu’ils peuvent toujours utiliser une partie de la batterie en arrière-plan, il peut être plus pratique pour vous de vous en débarrasser si vous ne l’utilisez pas fréquemment, surtout si vous avez eu des problèmes de batterie dans le passé.

Les applications les plus exigeantes du smartphone

La société de recherche a examiné trois facteurs pour déterminer quelles applications consommaient le plus de ressources sur nos téléphones. Les éléments utilisés par chaque application, tels que l’emplacement ou l’appareil photo, la batterie consommée par ces applications et si le mode sombre est proposé.

Ils ont pu déterminer laquelle des 100 applications les plus populaires est la plus exigeante et les nommer les tueurs de téléphone ultimes en combinant les résultats de ces trois facteurs.

Fitbit et Verizon sont les applications qui déchargent le plus votre batterie

Les deux meilleurs concurrents du téléphone étaient Fitbit et Verizon. 14 des 16 ressources disponibles peuvent être utilisées par les deux applications en arrière-plan. Y compris les quatre plus gourmands en ressources. La caméra, l’emplacement, le microphone et la connexion wifi. Pour cette raison, ces applications ont reçu le score d’étude le plus élevé (92,31%).

Applications de médias sociaux

Les applications de médias sociaux représentent six des 20 applications les plus gourmandes en batterie sur votre téléphone. En moyenne, 11 ressources supplémentaires, y compris des photos, le Wi-Fi, des emplacements et le microphone. Ils peuvent fonctionner en arrière-plan sur Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, WhatsApp et Linkedin. Chacun d’entre eux utilise plus d’énergie pour fonctionner, ce qui sollicite davantage la batterie de votre téléphone.

Applications de rencontres en ligne

Selon la recherche, les applications de rencontres en ligne utilisent la batterie du téléphone aussi rapidement que vos émotions. 15% des meilleures applications qui tuent sont des applications de rencontres en ligne comme Tinder, Bumble et Grinder. Ce qui permet à une moyenne de 11 ressources de fonctionner en arrière-plan. L’absence de mode sombre rend les trois applications de rencontres plus énergivores à utiliser, ce qui accélère l’épuisement de la batterie.

Applications de voyage

L’application United Airlines utilise le plus de stockage du téléphone (437,8 Mo). Viennent ensuite les applications Lyft et Uber avec des besoins de stockage de 325,1 Mo et 299,6 Mo, respectivement. Toutes ces applications nécessitent beaucoup d’espace de stockage, ce qui ralentit votre téléphone et utilise de l’espace de stockage.

Heureusement, lorsque vous ne voyagez pas, vous pouvez facilement supprimer des applications de voyage comme United Airlines. Lorsque vous réfléchissez à la façon de libérer de l’espace de stockage sur votre téléphone, ceux-ci devraient être les premiers à partir. De plus, les compagnies aériennes moins étendues comme Ryanair et Jet2 n’ont besoin que de 109,2 Mo de stockage et de 47,3 Mo, respectivement. Les deux peuvent être facilement échangés.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’avoir un transport pratique au quotidien, des applications comme Lyft et Uber sont plus qu’une nécessité. Assurez-vous de n’avoir qu’une seule application de transport fiable. Ainsi, vous pouvez économiser de l’espace pour d’autres applications et accélérer le fonctionnement de votre téléphone plutôt que de les supprimer toutes les deux.

Comment empêcher les applications de vider votre batterie

De nombreuses personnes se demandent peut-être si vous devez supprimer ces applications de votre smartphone afin de libérer de l’espace de stockage et de la durée de vie de la batterie. À cet égard, il est crucial de souligner que cette précaution n’a pas besoin d’être parfaite. Parce que vous pouvez choisir de désactiver l’activité en arrière-plan ou les autorisations de localisation.

Bien qu’elles ne soient pas ouvertes, toutes les applications Android fonctionnent en arrière-plan. Tout comme d’autres services comme Instagram et Facebook, WhatsApp le fait pour vous envoyer des notifications pertinentes. Il est possible de résoudre ce problème. Mais vous devez savoir que cela vous empêchera de recevoir des notifications tant que vous n’aurez pas réintégré la plate-forme. Par conséquent, nous vous conseillons de n’utiliser cette procédure que dans des circonstances particulières. Et pas avec des applications absolument nécessaires :