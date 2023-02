Pouvez-vous jouer sur Oculus Quest 2 sans WiFi ni Internet ?

Les jeux de réalité virtuelle ont connu une augmentation, grâce aux casques VR tels que HTC Vive et le Meta Quest 2. Beaucoup de gens savent que vous devez disposer d’une connexion Internet pour jouer à vos jeux sur Quest 2. Mais puisque le Quest 2 est un casque autonome, vous pouvez facilement exécuter et jouer à des jeux sans avoir à l’utiliser ou à le connecter à un PC. Ceci est utile lorsque vous souhaitez jouer à des jeux VR en voyage ou hors de chez vous.

Parce que vous pouvez emporter votre casque Quest 2 à l’extérieur avec vous, beaucoup de gens semblent avoir une question en tête. Tout le monde veut savoir si vous avez besoin d’une connexion Internet pour jouer à des jeux ou des films avec Quest 2. Ainsi, aujourd’hui, nous répondrons à la question de savoir si vous avez besoin d’une connexion Internet pour jouer à des jeux sur votre Quest 2.

Avez-vous besoin d’Internet pour les jeux sur Oculus Quest 2 ?

La réponse courte à la question ci-dessus est non ! Vous n’avez pas besoin d’avoir une connexion Internet active pour jouer à des jeux sur votre casque Meta Quest 2 VR. La seule fois où vous devrez disposer d’une connexion Internet active avec votre Quest 2, c’est lorsque vous vous préparez à la configuration initiale de votre Quest 2. La configuration initiale nécessite que vous disposiez d’une connexion Internet afin que vous puissiez vous connecter ou créez un méta-compte pour votre casque Quest 2.

Il existe un bon nombre de jeux que vous pouvez acheter et installer sur votre Meta Quest 2 pour installer et jouer hors ligne. Cependant, vous aurez besoin d’une connexion Internet pour télécharger et configurer le jeu pour la première fois. La meilleure partie de l’Oculus Store est que vous pouvez regarder et installer des jeux qui fonctionnent parfaitement en mode hors ligne.

Comment installer des jeux hors ligne sur Oculus Quest 2

Trouver et installer des jeux hors ligne sur votre Quest 2 est simple et facile. Tout ce que vous avez à faire est de lancer l’Oculus Store sur votre Quest 2 et de rechercher n’importe quel jeu. Une fois que vous avez ouvert la page du magasin du jeu, vous devriez voir le texte Connexion Internet requise. Si cela est écrit, cela indique que vous aurez besoin d’une connexion Internet active.

Si le jeu indique qu’une connexion Internet n’est pas requise, vous pouvez facilement télécharger le jeu et y jouer hors ligne quand et où vous le souhaitez.

Comment activer le mode hors ligne sur Oculus Quest 2

L’avantage de posséder le Meta Quest 2 est que vous pouvez apparaître hors ligne pour tout le monde grâce au mode hors ligne, également appelé mode invisible, présent sur le Quest 2. Avec ce mode activé, vous n’apparaîtrez pas seulement hors ligne dans votre liste d’amis, mais le tout l’appareil passera en mode hors ligne. Voici comment vous pouvez activer cette fonctionnalité.

Lancez l’application Oculus sur votre PC. assurez-vous qu’il exécute la dernière version de l’application. Assurez-vous également que l’application a été couplée à votre casque Meta Quest 2 VR. Cliquez sur l’onglet Accueil de l’application. Maintenant, sélectionnez l’option Amis qui est présente en bas à gauche. Cliquez sur l’icône ou la photo de votre profil. Cela fait, cliquez sur le menu à trois points présent en haut à droite. Ici, vous aurez la possibilité d’apparaître hors ligne. Sélectionnez l’option Choisir d’apparaître hors ligne. Votre Quest 2 est maintenant passé en mode hors ligne, ce qui indique que vous pouvez jouer à des jeux hors ligne sur votre Quest 2 quand et où vous le souhaitez. Alternativement, vous pouvez regarder des films hors ligne en connectant votre casque au PC via le câble de liaison, puis en transférant les fichiers vidéo sur votre casque Quest 2.

Conclusion

Ceci conclut le guide pour savoir si vous pouvez lire vos films et vos jeux sur votre Quest 2 en mode hors ligne ou non. Puisque la réponse est oui, vous pouvez jouer à vos jeux hors ligne (à condition que vous ayez déjà téléchargé et configuré le jeu pour la première fois), tout devrait bien se passer.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.