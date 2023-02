Découverte de l’épave d’un sous-marin américain « en patrouille éternelle »: il a été coulé il y a près de 80 ans

L’épave de l’US Albacore a été identifiée au large de l’île d’Hokkaido (Japon). Le sous-marin de l’US Navy a été coulé pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Il était considéré comme « en patrouille éternelle » ; voici ce que cela indique.

L’épave de l’USS Albacore. Crédit : NHCC

L’épave d’un sous-marin de la marine américaine qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée gisant sur un fond marin au large des côtes du Japon, où elle repose depuis près de 80 ans. Il s’agit du légendaire USS Albacore (SS-218), considéré comme l’un des plus « létaux » de la flotte américaine pendant le conflit. Ce sous-marin de la classe Gato, construit par l’Electric Boat Company à Groton et mis en service le 1er juin 1942, est en effet crédité d’avoir coulé une dizaine de navires japonais dans l’océan Pacifique, dont un porte-avions, deux destroyers et un croiseur. Tout au long de la guerre, 11 patrouilles ont été effectuées, avant de disparaître à jamais.

L’USS Albacore, dont le nom est un hommage au thon germon, a quitté Pearl Harbor le 24 octobre 1944 et n’est jamais revenu. Sur la base de certains documents historiques récupérés par l’armée, le sous-marin aurait coulé quelques semaines plus tard – le 7 novembre – au large de l’île d’Hokkaido (Japon), en raison d’un impact avec une mine navale. Selon le rapport, en effet, l’équipage d’un patrouilleur japonais a vu une explosion venant de la mer et les restes d’un navire non identifié se sont mis à flot. Il n’y avait aucune certitude qu’il s’agissait de l’Albacore, mais étant donné que la date de disparition et le lieu des opérations coïncidaient, on a toujours pensé que c’était le sous-marin qui était perdu. La confirmation est finalement arrivée en février 2023.

L’épave a été découverte par une équipe de chercheurs de l’Université de Tokyo dirigée par le Dr Tamaki Ura, qui a utilisé des documents du Japan Center for Asian Historical Records (JACAR) pour localiser la position possible du sous-marin américain. Grâce à un petit sous-marin télécommandé (ROV), les scientifiques ont pu localiser l’épave dans une zone au nord-ouest d’Hokkaido. Les images capturées par les caméras embarquées, peu claires en raison des forts courants et de la mauvaise visibilité de la zone, ont rendu difficile l’identification du navire, mais grâce au travail de la Direction de l’archéologie sous-marine (UAB) de l’histoire et du patrimoine navals Command (NHHC) la confirmation officielle est arrivée. La coque est celle de l’USS Albacore, coulé avec son équipage d’une soixantaine de marins, dont cinq officiers.

Un aspect curieux des sous-marins américains perdus est leur classification ; ils sont en effet considérés comme étant en « éternelle patrouille » (« en patrouille éternelle » ou « toujours en patrouille »), comme s’ils étaient encore en service des décennies après leur disparition. Même s’il est clair qu’il s’agit de navires coulés. Sur ce lien, il y a une liste de sous-marins dans cet état avec un arrière-goût romantique, bien que nous parlions de machines de guerre.

On ne sait pas ce qui sera fait de l’épave, mais elle est sous la stricte juridiction du US Naval History and Heritage Command. Toute tentative d’intrusion ou d’intervention doit faire l’objet d’un accord avec l’organisme militaire strictement habilité. Comme l’explique le NHHC dans un communiqué de presse, en effet, « l’épave représente le dernier lieu de repos des marins qui ont donné leur vie pour la défense de la nation et doit être respectée par toutes les parties comme une tombe de guerre ».

