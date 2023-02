Des choses étranges se produisent avec Angry Birds de Rovio, mais la version Arcade est sûre pour le moment

Dans une annonce intéressante aujourd’hui, le développeur de jeux Rovio a annoncé qu’il renommait et/ou retirait ses Rovio Classics : Angry Birds sur l’App Store et Google Play Store. Selon la société, le titre original nuit à la viabilité d’Angry Birds 2 et des autres versions modernes d’Angry Birds. Heureusement, il semble que la version Apple Arcade soit sûre pour le moment.

Rovio a partagé deux paragraphes sur Twitter à propos du changement pour pousser les joueurs vers Angry Birds 2, Angry Birds Friends et Angry Birds Journey, etc. :

Nous avons examiné l’analyse de rentabilisation de Rovio Classics : Angry Birds et, en raison de l’impact du jeu sur notre portefeuille de jeux plus large, nous avons décidé que Rovio Classics : Angry Birds ne sera plus répertorié sur le Google Play Store le jeudi 23 février. De plus, le jeu sera renommé Red’s First Flight dans l’App Store en attendant un test plus approfondi. Rovio Classics : Angry Birds restera jouable sur les appareils sur lesquels le jeu a été téléchargé, même après qu’il a été retiré de la liste.

Nous comprenons que c’est une triste nouvelle pour de nombreux fans, ainsi que pour l’équipe qui a travaillé dur pour faire de Rovio Classics : Angry Birds une réalité. Nous sommes extrêmement reconnaissants aux fans d’Angry Birds qui ont montré leur amour de la marque et de ce jeu depuis le début. Nous espérons que ces fans pourront continuer à apporter cette passion à nos jeux de fronde Angry Birds en direct tels que Angry Birds 2, Angry Birds Friends et Angry Birds Journey, où notre objectif quotidien est de créer la meilleure expérience possible pour les joueurs.