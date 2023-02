Les données des utilisateurs de TikTok sont accessibles aux chercheurs

Il y a quelques années, lorsque TikTok a commencé à prendre de l’ampleur, le gouvernement américain et de nombreux autres régulateurs du monde entier ont décidé d’examiner de plus près cette plateforme sociale. Ils ont découvert que cette application violait les droits des enfants et qu’il n’y avait aucun contrôle sur ce qui était publié. En conséquence, il a été interdit dans certains pays et régions. Cela n’a pas empêché l’application de devenir encore plus populaire. Nous nous souvenons même que certains gouvernements l’ont qualifié de friandise pour la sécurité nationale. Je me souviens que ma fille de 5 ans en était obsédée. J’ai donc supprimé l’application du téléphone en lui disant que le contenu n’était pas ce qui la rendrait meilleure.

Qui peut accéder aux données utilisateur de TikTok ?

Comme d’autres plateformes sociales et applications similaires, TikTok collecte les données des utilisateurs. Comme ils le prouvent tous, c’est fait pour offrir une meilleure expérience et afficher un contenu plus pertinent. Vous et moi savons que les données des utilisateurs peuvent être utilisées à diverses fins. Même si les sociétés auteurs ne l’utilisent pas à d’autres fins, le système peut toujours être piraté.

Pour montrer que son activité est transparente, TikTok a commencé à tester son API depuis l’année dernière. Il n’y a pas longtemps, il a annoncé que les données de l’API sont disponibles pour les chercheurs affiliés à des institutions universitaires à but non lucratif aux États-Unis.

Eh bien, pour accéder à la base de données des utilisateurs de TikTok, les chercheurs doivent soumettre une proposition. Ils doivent être approuvés par la division US Data Security (USDS). Une fois approuvés, ils auront accès au compte public et aux informations de contenu que les utilisateurs publieront sur l’application. Parmi eux, on peut citer les commentaires, les likes, etc. De telles données peuvent aider les chercheurs à comprendre le comportement de la jeune génération. Le reste appartient aux érudits.

Avec cette décision, TikTok tente de prouver qu’il ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale. En cas d’échec, comme de nombreux États américains, il pourrait être interdit dans le pays.