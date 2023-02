Les moustiques porteurs du paludisme se propagent plus rapidement qu’on ne le pensait

Selon les spécialistes, ils gagneraient près de 5 km par an en se déplaçant vers les pôles et les altitudes plus élevées.

Une femelle Anopheles stephensi / Wikipédia

Le changement climatique oblige de nombreuses espèces tropicales, y compris les moustiques porteurs de diverses maladies infectieuses, à se déplacer vers des latitudes et des altitudes plus élevées. Leur marche vers les pôles est une préoccupation majeure des chercheurs qui projettent souvent ces changements dans le futur. Cependant, une nouvelle étude du Georgetown University Medical Center à Washington a documenté ce qui se passe déjà, retraçant le mouvement effectué par les moustiques africains porteurs du paludisme (Anopheles spp.) Au cours des 120 dernières années. Et révélant que ces espèces se propagent rapidement vers de nouvelles zones, gagnant en moyenne 6,5 mètres par an en termes d’altitude et se déplaçant de près de 5 km par an au sud de l’équateur. Au cours de la même période, la planète s’est réchauffée de 1,2 °C par rapport à la période préindustrielle.

Ce mouvement rapide, détaillé dans un article publié dans Biology Letters, est bien supérieur aux estimations d’une étude de 2011, qui faisait état d’un mouvement de 1,7 km par an vers les latitudes polaires et d’un gain d’altitude de 1,1 mètre chaque année – soit des taux qui étaient , à l’époque, environ deux à trois fois plus élevé qu’on ne le pensait auparavant.

Ce que les chercheurs ont observé est « exactement ce que nous nous attendrions à voir si le changement climatique aidait ces espèces à atteindre les régions les plus froides du continent », a déclaré Colin Carlson, professeur adjoint au Center for Global Health Science and Security du Georgetown University Medical Center et chef de file. auteur de l’étude – . Le fait que les moustiques se propagent dans ces zones pour la première fois pourrait aider à expliquer certains changements récents dans la transmission du paludisme qui seraient autrement difficiles à retracer au climat. »

L’analyse a porté sur les moustiques du genre Anopheles à la fois pour leur capacité à propager le paludisme et pour l’existence d’un ensemble de données historiques qui retracent leurs déplacements depuis 1898. Carlson a précisé que d’autres espèces se déplacent probablement de manière similaire, mais que l’avenir les efforts de recherche devront avoir une idée de ce qui se passe dans différentes régions ou avec différentes maladies pour obtenir l’image la plus complète possible. « Nous avons tendance à supposer que ces changements se produisent tout autour de nous, mais la base de preuves est assez limitée », a ajouté Carlson. Si nous réécrivons les règles de la biosurveillance pour la vie sur une planète plus chaude, une grande partie de cela devra garder à l’esprit le mouvement des animaux. »

Estimation des changements de latitude et d’altitude des espèces africaines d’anophèles au cours du XXe siècle /

Collectivement, les chercheurs ont calculé que l’expansion des espèces d’anophèles a atteint en moyenne plus de 500 km vers le sud et 700 m d’altitude au cours du XXe siècle, plaçant cette propagation parmi les impacts les plus percutants du changement climatique sur la biodiversité africaine jamais observés à ce jour. « Nous savons encore peu de choses sur la façon dont le changement climatique affecte la biodiversité des invertébrés – a souligné l’expert -. Leur influence sur la santé publique offre une fenêtre rare sur la façon dont certains insectes peuvent prospérer dans un climat changeant, même si c’est une mauvaise nouvelle pour les humains. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :