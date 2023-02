Un utilisateur d’Apple Watch raconte une peur de la santé déchirante: «Je me serais juste évanoui et je serais mort sans jamais le savoir»

Maintes et maintes fois, l’Apple Watch a été créditée d’avoir sauvé des vies grâce à ses fonctions de surveillance cardiaque, de SOS d’urgence et de détection de chute. Maintenant, un utilisateur d’Apple Watch s’est rendu sur Reddit pour partager comment sa série 7 lui a sauvé la vie, en disant: « Je me serais évanoui et je serais mort sans jamais savoir si ce n’était pas pour mon Apple Watch. »

Utilisateur d’Apple Watch : « Je n’aurais pas fait »

L’utilisateur de Reddit, u/digitalmofo, explique qu’ils ont décidé de faire une « petite sieste » après le déjeuner un jour simplement parce qu’ils se sentaient « un peu fatigués ». Après la sieste, cependant, ils ont reçu plus de 10 notifications sur leur Apple Watch indiquant que leur fréquence cardiaque était anormalement élevée.

Le Redditor a ensuite programmé un appel vidéo avec son médecin, qui lui a fait vérifier les heures et le pouls des alertes, ainsi que son taux d’oxygène dans le sang. Le médecin est alors allé de l’avant et a appelé le 911 au nom de la personne.

La semaine dernière, j’avais mon iphone/montre sur dnd pour le travail, et quand je suis allé déjeuner, j’étais un peu fatigué alors je me suis allongé sur mon canapé pour une petite sieste. Après la sieste, j’ai vérifié mes notifications et j’ai eu au moins 10 que mon pouls s’accélérait. J’ai appelé le reste de la journée et j’ai essayé de rester allongé, mais ça ne s’est pas arrêté, alors j’ai programmé une vidéo rapide avec mon docteur. Mon docteur m’a fait vérifier les heures et les pouls, m’a fait vérifier l’oxygène, puis est parti devant et a appelé le 911 pour moi.

Bien que les ambulanciers qui ont répondu à l’appel au 911 aient suggéré qu’il s’agissait peut-être d’une crise cardiaque, il s’est avéré que ce n’était pas le cas. Au lieu de cela, le voyage aux urgences a amené les médecins à découvrir que cet utilisateur d’Apple Watch avait « une hémorragie interne grave ».

Les tests ont révélé que les niveaux d’hémoglobine de ce Redditor étaient dangereusement bas, à environ 3,0 grammes par décilitre (g/dL). Pour le contexte, la Cleveland Clinic considère qu’un faible taux d’hémoglobine chez les hommes est de 13,5 g/dL ou moins et de 12 g/dL ou moins comme grave chez les femmes.

« Ils ont dit que si je n’étais pas arrivé là pour une transfusion quand je l’ai fait, je n’aurais pas réussi », dit le Redditor. « Je me serais évanoui et je serais mort sans jamais le savoir si ce n’était pour mon Apple Watch. »

C’est l’un des nombreux exemples que nous avons vus des fonctionnalités de santé de l’Apple Watch aidant à sauver la vie de quelqu’un. Comme le dit un autre Redditor, même si l’Apple Watch n’est pas aussi performante qu’un équipement médical de qualité professionnelle, cet adage séculaire s’applique : « le meilleur appareil photo est celui que vous avez avec vous à ce moment-là ».

