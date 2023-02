Samsung Galaxy A53 5G et A33 5G commencent à recevoir la dernière mise à jour One UI 5.1

Samsung est sur le point de terminer le déploiement de One UI 5 car il ne reste que quelques téléphones Galaxy pour la mise à jour. Et la société commence déjà à déployer une autre mise à jour majeure de ses appareils. Je parle de la mise à jour One UI 5.1 qui a été publiée avec la série Galaxy S23.

La semaine dernière, Samsung a lancé le déploiement de One UI 5.1 pour ses produits phares haut de gamme et ses téléphones de milieu de gamme. Et aujourd’hui, Samsung a apporté la dernière mise à jour One UI 5.1 pour Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G. Oui, les deux téléphones économiques de la série Galaxy A reçoivent désormais la mise à jour One UI 5.1 avec une multitude de nouvelles fonctionnalités.

Actuellement, la mise à jour One UI 5.1 pour Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G est déployée en Corée du Sud. Mais selon la réputation de Samsung, la société ne tardera pas à fournir des mises à jour dans d’autres régions. La mise à jour Galaxy A53 5G One UI 5.1 est disponible avec la version de firmware A536NKSU4CWB3 tandis que la mise à jour Galaxy A33 5G One UI 5.1 est disponible avec la version de firmware A336NKSU3CWB3.

One UI 5.1 peut sembler être une petite mise à jour de son nom, mais c’est une grosse mise à jour avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications. Les modifications incluent des widgets de batterie d’accessoires qui prennent également en charge des accessoires tiers, des animations améliorées, une recherche puissante dans la Galerie, une édition d’image améliorée, etc. Vous pouvez vérifier les fonctionnalités de One UI 5.1 ici. Outre de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour augmente également le correctif de sécurité Android jusqu’en février 2023.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy A53 5G et du Galaxy A33 5G en Corée du Sud, vous pouvez vous attendre à la mise à jour OTA sur votre téléphone. Si vous venez d’une autre région, cela peut prendre un certain temps, mais pas beaucoup. Parfois, la notification de mise à jour OTA n’apparaît pas et vous risquez donc de manquer la mise à jour. Dans ce cas, vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer.

Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone. Que vous souhaitiez mettre à jour votre téléphone via OTA ou que vous souhaitiez télécharger le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

Articles Liés:

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.