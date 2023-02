Création d’une nouvelle farine à pain qui abaisse le taux de glucose et vous rassasie : comment elle est fabriquée

Des scientifiques ont créé une farine cellulaire à base de pois chiche pour pain qui augmente la sensation de satiété et réduit de 40 % la glycémie. Il peut être inestimable pour le contrôle du poids et les conditions métaboliques comme le diabète de type 2. Voici à quoi cela ressemble.

Une nouvelle farine à pain a été créée qui peut réduire la glycémie et vous rendre plus rassasié que la farine blanche classique, à base de blé (blé). La nouvelle farine est appelée « farine de pois chiche cellulaire » et est composée de cellules végétales entières, qui préservent la structure des fibres présentes dans les légumineuses. Dans les farines traditionnelles à base de blé et similaires, les fibres sont plutôt détruites lors des processus de mouture. Étant donné que l’intégrité des cellules végétales présentes dans les légumineuses a été associée à des avantages sur le contrôle du poids corporel et la santé cardiométabolique, les scientifiques ont tenté de créer une farine à pain innovante qui conserve cette précieuse caractéristique. Le résultat, évalué dans le cadre d’une étude ad hoc, a montré que le pain à base de farine de cellules de pois chiche peut offrir des avantages significatifs pour la santé, en particulier pour les personnes souffrant de certaines conditions médicales telles que le diabète de type 2 et l’obésité. .

Les avantages de la nouvelle farine à pain ont été déterminés par une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques des départements de biochimie et de sciences nutritionnelles du King’s College de Londres, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de Food Innovation and Health – Norwich Research Park et du Diet and Cardiometabolic Group. . Les chercheurs, coordonnés par le professeur Balazs Bajka, professeur de sciences de la nutrition à la faculté des sciences de la vie et de médecine de l’université anglaise, ont mené une étude croisée, randomisée et en double aveugle pour tester l’efficacité de la nouvelle farine. étaient impliqués. Il a été demandé à chacun d’eux de consommer du pain à base de 30% et 60% de farine de pois chiche cellulaire, ainsi qu’un pain exempt du composé. Le pain a été enrichi d’une confiture sans sucre ajouté pour rendre le « goûter scientifique » plus appétissant.

Le professeur Bajka et ses collègues ont prélevé des échantillons de sang des participants après avoir mangé leur repas et leur ont posé quelques questions. Les volontaires ont déclaré se sentir plus rassasiés après avoir consommé du pain à base de farine de pois chiche, un facteur qui, selon les auteurs de l’étude, était déterminé par une plus grande libération d’hormones anorexigènes, qui induisent la satiété et la sensation de satiété. La libération de ces hormones par le pain à 60 % de farine de pois chiche cellulaire était en fait « considérablement élevée et soutenue », comme indiqué dans le résumé de l’étude. Le pain avec la nouvelle farine a également déclenché une réduction substantielle des niveaux de sucre dans le sang et d’insuline : la farine de pois chiche à 30 et 60 % a abaissé les niveaux de glucose dans le sang d’environ 40 % par rapport à ceux déterminés par le pain normal. La raison réside dans le fait que les cellules entières présentes dans la farine de légumineuses mettent beaucoup plus de temps à se décomposer dans notre corps. Ce faible pic glycémique peut être très utile dans la gestion du diabète de type 2 et du poids corporel.

« Nous avons été impressionnés par les résultats que nous avons observés chez des individus en bonne santé et aimerions maintenant voir comment notre pain cellulaire à base de farine de pois chiche peut aider à la gestion du poids ou du diabète dans des études d’intervention diététique à grande échelle auprès de personnes souffrant de ces conditions. », a déclaré le professeur Bajka. , spécialiste de la physiologie intestinale, dans un communiqué de presse. « Nous savons depuis longtemps que la structure des aliments peut avoir un impact important sur leur valeur nutritionnelle. Cette étude est un exemple prometteur de la façon dont de nouvelles structures d’ingrédients peuvent être utilisées avec succès pour améliorer les effets métaboliques et de satiété des produits alimentaires de tous les jours. Nous espérons que nos résultats susciteront l’intérêt des fabricants de produits alimentaires qui cherchent à améliorer les attributs de santé de leurs produits », a fait écho le Dr Cathrina Edwards du Quadram Institute du Norwich Research Park et auteur principal de l’étude.

Récemment, la « farine de grillon » (ou plutôt, la poudre de grillon) très riche en protéines, a fait l’actualité nationale, qui a récemment reçu le feu vert des autorités européennes pour être utilisée précisément pour faire du pain et des pâtes. La farine cellulaire de pois chiche, selon les auteurs de l’étude, a le potentiel d’améliorer les schémas alimentaires destinés à la prévention et au traitement des maladies cardiométaboliques, précisément grâce à son mécanisme d’action anorexigène à base de fibres à cellules végétales entières. Les détails de la recherche « Enhanced secretion of satiety-promoting gut hormones in healthy humans after consommation of white bread enriched with cellular chickpea powder: A randomized crossover study » ont été publiés dans la revue scientifique The American Journal of Clinical Nutrition.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :