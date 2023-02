PSA : les filtres anti-spam Outlook ne fonctionnent pas pour beaucoup ; peut vouloir désactiver les notifications

Si vous utilisez Microsoft Outlook et que votre boîte de réception est pleine de courrier indésirable ce matin, ce n’est pas seulement vous : de nombreux utilisateurs signalent que les filtres anti-spam d’Outlook ne fonctionnent pas…

Que vous accédiez à Microsoft Outlook sur votre Mac, iPhone ou iPad, vous vous êtes peut-être réveillé avec un volume élevé de spam dans votre boîte de réception. The Verge rapporte qu’il semble y avoir un problème avec le filtre anti-spam depuis quelques semaines maintenant, mais beaucoup signalent aujourd’hui ce qui semble être un échec total.

Les filtres anti-spam Outlook de Microsoft semblent être cassés pour de nombreux utilisateurs aujourd’hui. Je me suis réveillé avec plus de 20 messages indésirables dans ma boîte de réception ciblée dans Outlook ce matin, et les spams ont continué à se propager toutes les heures aujourd’hui. De nombreux utilisateurs d’Outlook en Europe ont également remarqué la même chose, avec certains direction Twitter pour se plaindre.

La plupart des messages qui arrivent dans les boîtes de réception des utilisateurs d’Outlook sont très clairement du spam. Les problèmes d’aujourd’hui sont particulièrement graves, après des semaines de détérioration progressive du filtre anti-spam d’Outlook pour moi personnellement.