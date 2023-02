L’histoire extraordinaire de la voiture de course qui est arrivée à Matera : « Un événement très rare. Il n’y a que 40 météorites comme celle-ci dans le monde »

Pour l’instant, nous savons qu’il provient de la ceinture d’astéroïdes extérieure et qu’il a 4,5 millions d’années. Les fragments seront analysés pendant des mois dans les laboratoires du Gran Sasso.

Entretien avec Danièle Gardiol

Coordinatrice nationale du réseau PRISMA

Être un chasseur de météorites n’est pas facile. Vous vous battez à chaque fois contre les très faibles chances de succès. « Quand nous avons commencé, tout le monde a dit que c’était impossible, comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et à la place nous l’avons fait », explique Daniele Gardiol, coordinateur national du réseau PRISMA (Premier réseau italien pour la systématique des météores et de l’atmosphère) , coordonné par l’Institut National d’Astrophysique. Grâce à un réseau réparti sur toute la zone et à 70 caméras pointées vers le ciel, ils ont réussi à récupérer la météorite qui s’est posée le 14 février à Matera.

L’histoire que nous raconte Gardiol est faite d’e-mails soudains faisant état de voitures de course en feu, de météorites avec des pedigrees, et d’un couple d’astronomes amateurs qui trouvent un soir d’étranges roches noires sur leur balcon. « C’était providentiel », a déclaré Gardiol, « il n’y a que 40 météorites dans le monde dont on sait d’où elles viennent », la dernière récupérée fait partie d’une très petite liste d’événements rares. (Note avant de commencer l’interview : le terme météorite est accepté aussi bien au féminin qu’au masculin. En accord avec l’interviewé, dans cet article vous le retrouverez au féminin).

Que sait-on de la météorite ?

En fait très peu. Nous savons d’où ça vient parce que nous avons une estimation d’orbite. Écoutez, pour être précis, j’ai lu les données que nous avons recueillies directement à partir de l’ordinateur, ici c’est le 14 février, 17h58. Je peux déjà vous dire que d’après l’orbite préliminaire calculée il provient de la ceinture extérieure des astéroïdes plus proches de Jupiter que de Mars, nous savons également où il est tombé, nous l’avons identifié grâce au réseau Prisma. Et puis on connaîtra la typologie une fois les analyses réalisées en laboratoire.

Quand commenceront les analyses ?

Mardi, la première mesure sera effectuée dans les laboratoires nationaux du Gran Sasso. Il faut des mois pour faire toutes les analyses, il faut d’abord vérifier les isotopes radioactifs thermogéniques, il faut le faire immédiatement car ensuite ils se dispersent. Ensuite, il y aura des analyses microscopiques pour analyser la composition des roches, puis la spectroscopie aux rayons X pour déterminer l’abondance des différents éléments. Mais on peut déjà dire qu’il s’agit probablement d’une chondrite.

Qu’est-ce qu’une Chondrite ?

C’est une roche qui appartient à la famille des astéroïdes, l’une des premières roches qui se sont formées avec le système solaire.

On connaît donc aussi l’âge de la météorite ?

Eh, environ 4,5 millions d’années, évidemment pas dérivé de la mesure, mais généralement ce genre de météorites ont cet âge.

Pour le trouver a commencé une véritable chasse. Pouvez-vous me dire comment ça s’est passé ?

Nous avons ce réseau de caméras, il y en a plus de 60 dispersées dans toute l’Italie qui sont connectées à un ordinateur central. Lorsqu’ils voient une boule de feu, ils enregistrent la trajectoire, et en combinant les images des caméras, nous pouvons calculer les coordonnées. Une fois cela fait, vous pouvez soit projeter vers l’arrière, comprenant ainsi d’où il vient, soit vers l’avant, en tenant compte de l’atmosphère, ou des vents à haute altitude.

Alors vous saviez déjà que ça allait arriver ?

Non, cette météorite était trop petite pour être détectée par un télescope. C’est aussi gros qu’un ballon de foot. On l’a vu quand il y a eu la veillée. Nous avons reçu un e-mail, avec les mots « il y a une boule de feu brillante ». Nous avons calculé le point d’écrasement et appelé le collaborateur le plus proche, Carmelo Falco, qui était en Sicile.

Et c’est ainsi qu’une chasse à la météorite a commencé.

Oui, nous avons aussi prévenu les autorités, et envoyé des communiqués de presse pour informer la population. A la fois pour l’avertir mais aussi pour comprendre si quelqu’un avait vu quelque chose et donc aider à retrouver la météorite.

Mais au fait le fragment de météorite est tombé sur le balcon d’un couple, était-ce un bon indice ?

C’était providentiel. S’il venait déjà de tomber dans un champ ouvert ou dans une zone boisée, je ne sais pas si nous aurions pu le trouver, mais les propriétaires de la combinaison étaient vraiment des astronomes amateurs, il ne leur a donc pas fallu longtemps pour en mettre deux et deux ensemble. Ils ont vu les fragments noirs sur le balcon, ont entendu la nouvelle et nous ont immédiatement contactés.

Que vous ont-ils dit ?

Que quelque chose d’étrange était tombé et que cela aurait pu être la météorite, ils nous ont donc invités à vérifier si c’était bien le cas. Et ils avaient deviné juste, car ceux de leur balcon étaient en réalité les fragments d’une météorite. C’est un exemple réussi de science citoyenne, une science faite avec la contribution des citoyens. Nous sommes partis de leurs informations et avons écumé les alentours, en réalité nous cherchons encore d’autres fragments, ce sont des roches friables qui se cassent au contact du sol.

Et puis ils sont tombés à 300 kilomètres à l’heure.

Oui, les vitesses d’arrivée sont élevées, ce sont des vitesses cosmiques. On parle de dizaines de kilomètres par seconde, puis ils sont ralentis par l’atmosphère et d’une hauteur d’environ 10 kilomètres ils arrivent en chute libre verticale. Donc sur terre on a récupéré les fragments de la météorite après la chute.

Entre autres choses, trouver une boule de feu en si peu de temps est rare.

De plus, c’est très rare. Pour pouvoir le faire, il faut le voir tomber, et ces si petits sont difficiles à repérer. Ensuite il est très important de les retrouver tout de suite car ainsi ils ne sont pas contaminés par le sol de la terre, disons qu’ils restent purs.

Traduisons-nous la rareté du phénomène en chiffres ?

Bien sûr. Il y a environ 70 000 météorites qui sont tombées sur Terre, mais seulement un peu plus d’un millier ont été vues par certains témoins, qui ne peuvent clairement pas enregistrer les données comme nos caméras, et donc nous ne pouvons pas comprendre d’où elles viennent. Seulement 40 dans le monde ont vu leurs orbites reconstruites. Nous les appelons des météorites généalogiques, car nous savons d’où elles viennent.

Combien de fois une météorite tombe-t-elle en Italie ?

Puis environ un par an. On en voit plus mais ce sont des objets plus petits, ils brûlent au contact de l’atmosphère, ceux qui parviennent à atterrir sont cependant extrêmement difficiles à trouver, tant qu’ils finissent dans la mer, ou dans une zone inaccessible, comme dans les hautes montagnes, ou dans une forêt.

Mais vous aviez déjà trouvé une autre météorite.

Oui en janvier 2020 à Cavezzo dans la province de Modène. Avec la même méthode, nous avons récupéré la première météorite italienne. Étrange météorite, c’était aussi une chondrite, mais nous avons trouvé deux fragments très différents et pour cette raison elle a été classée comme anormale. Certains paramètres ne reviennent pas, nous n’avons pas d’explication pour le moment.

Et la météorite tombée à Matera pourrait-elle être utile ? Je veux aussi dire pour mieux comprendre la nature de celui trouvé en 2020.

Oui, chaque météorite ajoute un peu plus de connaissances sur notre système solaire. La plupart ont déjà des caractéristiques connues, mais d’autres avec leurs anomalies ouvrent de nouveaux doutes et de nouvelles questions qui pourraient nous faire changer les théories actuelles.

Comment s’appellera-t-il ?

Tout d’abord, il devra d’abord être soumis à la Meteoritical Society, l’organisme chargé de reconnaître officiellement les météorites. Une fois toutes les analyses faites, le règlement veut qu’elle prenne le nom de l’endroit où elle est tombée. Ce sera donc très probablement Matera.

Et elle? Comment avez-vous vécu cette découverte ?

Mon bonheur est immense, tous nos collaborateurs sont, oui, enthousiastes. Je me suis lancé dans ce projet presque par hasard, grâce à un collègue qui prenait sa retraite. Nous n’avions pas de fonds, nous nous sommes débrouillés en demandant le matériel à des collègues et amis et au début j’étais découragé, il faut être honnête. Ils nous ont dit qu’il est impossible de récupérer des météorites, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, vous ne les trouverez jamais. Et puis ils avaient un peu raison, pour être honnête je suis surpris aussi cependant malgré tout on y est parvenu.

DANIELE GARDIOL | Coordinateur national du réseau PRISMA (Premier réseau italien pour la systématique des météores et de l’atmosphère)