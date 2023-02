Loup atteint de gale aperçu dans le parc national du Circeo : photos du malheureux prédateur

Un splendide spécimen de loup italien a été photographié dans le parc national du Circeo, non loin du lac de Caprolace. Le prédateur, comme le montrent les photographies de Giacomo Salomone, semble atteint de gale.

Près du lac de Caprolace, au cœur du parc national du Circeo, le photographe naturaliste Giacomo Salomone a aperçu et immortalisé un spécimen de loup gris des Apennins ou loup italien (Canis lupus italicus). L’animal sauvage, malheureusement, comme le montrent les deux clichés du photographe, est dans des conditions physiques assez précaires ; très probablement, il est en fait affecté par la gale. C’est une maladie de la peau qui touche tous les mammifères et qui est causée par une infestation d’acariens. Deux formes principales sont reconnues : la démodécie (ou gale rouge) causée par l’acarien Demodex canis et la gale ou (gale sarcoptique), très contagieuse, qui est plutôt causée par Sarcoptes scabiei. Le pauvre prédateur semble avoir des effets assez étendus et débilitants de la maladie.

Le loup, comme l’a raconté à Netcost-security.fr l’auteur des clichés, a soudainement émergé d’un champ. Au départ, Salomon ne croyait pas qu’il s’agissait vraiment du merveilleux loup italien. « Il était environ 10 heures du matin quand il est sorti dans la rue. Je suis sorti de la voiture, mais je n’ai pas immédiatement réalisé que c’était un loup. Je pensais plus à un chien, peut-être d’une ferme de la région. Ce n’est qu’après l’avoir cadré avec l’appareil photo que j’ai réalisé que c’était un loup. Il est resté immobile pendant une dizaine de secondes à me regarder, puis est parti dans un champ voisin », a déclaré le photographe. Salomone était stationné dans la région pour prendre des photos d’oiseaux de proie et n’aurait jamais imaginé qu’il pourrait rencontrer le grand prédateur, qui est apparu à environ 20/30 mètres de sa position. « C’était une émotion unique de le voir d’aussi près, même s’il n’est malheureusement pas en bonne santé », a ajouté le photographe, très ému par la rencontre inattendue mais aussi désolé pour l’état de santé de l’animal.

La présence de loups dans le Parc National du Circeo et dans la forêt de plaine de Sabaudia est connue depuis environ 3 ans, depuis que les tout premiers spécimens ont été immortalisés par des pièges photographiques mis en place par les zoologistes de l’Institut Supérieur de Protection et de Recherche de l’Environnement (ISPRA). C’est un nombre limité d’individus – partis d’un noyau familial – qui sont revenus repeupler naturellement leur habitat après environ un siècle, suite à l’extermination perpétrée par l’homme. « Le loup revient occuper de nombreuses zones d’où il avait disparu en raison de la persécution directe par l’homme. Et il est également revenu dans le parc national du Circeo », écrivait l’autorité du parc en avril 2021 dans une note. «Depuis environ un an, certains spécimens ont été aperçus même sur le territoire du parc national du Circeo. Un retour spontané, qui fait partie de l’expansion naturelle de l’espèce en France et qui peut favoriser le rétablissement des équilibres biologiques », a-t-il ajouté.

Les loups qui sont arrivés dans le parc du Latium se nourrissent de sangliers, de daims et d’autres ongulés, ne présentant aucun danger pour les personnes, ayant développé une méfiance naturelle et saine envers notre espèce, dont ils gardent dûment – et intelligemment – leurs distances. « Le loup en Europe n’est pas considéré comme une espèce dangereuse pour l’homme. Des siècles de coexistence difficile avec l’homme ont façonné son comportement pour que, s’il le peut, le loup évite de le rencontrer. Depuis l’après-guerre, il n’y a eu aucun cas documenté d’agression contre l’homme », a expliqué le parc Circeo. L’organisme a ajouté que cet animal préfère les proies sauvages, mais occasionnellement, compte tenu de sa grande capacité d’adaptation, « il peut causer des dommages aux élevages » où les animaux ne sont pas gardés le soir et la nuit.

Fin 2022, le premier incident de ce genre s’est produit près du parc national du Circeo, une attaque contre un troupeau de moutons qui vivait à terre à Borgo Vodice, près de Sabaudia. Douze moutons ont été tués et trois grièvement blessés par la meute de loups, qui a manifestement profité de proies « faciles » et laissée en liberté la nuit. Pour cette raison, compte tenu de la présence de merveilleux prédateurs, il est recommandé aux propriétaires d’animaux de compagnie de prendre toutes les précautions appropriées pour les protéger. Parce que vivre avec des loups est non seulement possible, mais aussi nécessaire. Ces splendides animaux jouent un rôle extraordinaire dans le maintien de l’équilibre écologique, empêchant la prolifération d’espèces qui, sans le contrôle naturel déterminé par les loups, peuvent causer des dommages importants au patrimoine forestier et forestier (par exemple en dévorant toutes les pousses et en empêchant la croissance d’une nouvelle plante).

Il est à craindre que les loups présents dans le parc national du Circeo puissent être ciblés par des personnes peu scrupuleuses, effrayées ou inquiètes pour le bétail. La présence du spécimen immortalisé par Giacomo Salomone a été signalée à la compagnie des carabiniers Forestali de Villa Fogliano, qui veillent sur la faune et le respect de la loi. Le loup italien, en effet, est strictement protégé.

