Sept nouvelles espèces d’araignées découvertes dans des grottes israéliennes

Ils peuvent avoir évolué à partir d’un ancêtre vivant à l’extérieur de grottes qui s’est éteint en raison du changement climatique dans le passé.

Des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem et de l’Université du Wisconsin-Madison ont annoncé avoir découvert sept nouvelles espèces d’araignées dans des grottes en Israël. Sur ces sept espèces, cinq ont des yeux réduits, tandis que les deux autres sont complètement aveugles et, de manière inattendue, toutes se sont avérées plus proches des espèces trouvées dans les grottes du sud de l’Europe que celles vivant à l’entrée des mêmes grottes où elles ont été trouvées.identifier. Leur découverte, qui rejoint le grand nombre de nouveaux invertébrés récemment découverts dans les grottes israéliennes, a de vastes implications scientifiques pour comprendre les voies évolutives qui ont conduit à la spéciation et les processus historiques, géographiques et climatiques qui se sont produits en Israël.

L’espèce, appartenant au genre Tegenaria, a été identifiée lors de l’exploration d’environ 100 grottes à travers Israël, dont 30 sont habitées par des araignées Tegenaria. Les spécimens (environ 200), collectés sur les parois et parmi les pierres de quatre zones écologiques différentes (extérieur de la grotte ; entrée de la grotte, zones crépusculaires et zones sombres), ont été analysés au niveau morphologique et moléculaire, extrayant et comparant l’ADN avec les séquences d’espèces connues du même genre déposées dans GenBank, la base de données du National Center for Biotechnology Information (NCBI).

L’analyse, telle que détaillée dans un article récemment publié dans la revue Molecular Phylogenetics and Evolution, a indiqué que cinq des sept nouvelles espèces étaient uniques à différentes grottes tandis que les deux autres étaient présentes dans différentes grottes en Galilée et dans le champ karstique d’Ofra. « L’un des résultats inattendus de l’étude montre que les nouvelles espèces sont évolutivement plus proches des espèces troglodytiques des régions méditerranéennes du sud de l’Europe que des espèces vivant à proximité d’elles à l’entrée des grottes en Israël », a expliqué Efrat. Collections nationales d’histoire naturelle de l’Université hébraïque de Jérusalem et auteur correspondant de l’étude.

De telles divergences pourraient impliquer différents événements de colonisation, ainsi que différents scénarios de divergence par rapport à des espèces ancêtre récentes ou éteintes. En particulier, les chercheurs suggèrent que la nouvelle espèce a évolué à partir d’un ancêtre qui vivait en dehors des grottes et qui a peut-être disparu en raison du changement climatique dans le passé. Les conditions uniques de l’habitat auraient donc conduit au développement d’adaptations exceptionnelles à la vie dans l’obscurité, telles que la cécité, la perte de pigments et l’élargissement des capacités sensorielles, qui « déterminent dans de nombreux cas la création de nouvelles espèces, dont la distribution est géographiquement limitée dans les zones présentant des conditions écologiques uniques, telles qu’une grotte unique ou un système de grottes connectées », a ajouté Shlomi Aharon, doctorante et auteure principale de l’étude.

Les chercheurs pensent donc que les nouvelles espèces ont développé des adaptations à la vie dans les habitats souterrains qui ont conduit à des processus de spéciation qui ont eu lieu dans les grottes, après ou en même temps que l’extinction des espèces ancestrales dont elles ont évolué, qui vivaient à l’extérieur. les grottes et a disparu en raison des changements climatiques historiques dans la région. « Nous constatons actuellement les effets du changement climatique sur de nombreux habitats, ce qui nous oblige à envisager, maintenir et promouvoir des programmes qui incluent la conservation des habitats souterrains, dont beaucoup sont à risque immédiat », a déclaré le professeur Dror Hawlena du Département d’écologie. , Evolution and Behavior of the Safra Campus of Jerusalem et co-auteur de la recherche – . Nous devons protéger la nature unique d’Israël, préserver ses systèmes souterrains pour l’avenir et explorer davantage les processus qui ont créé ces systèmes dans le pays. »

