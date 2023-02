Chrome va enfin arrêter de manger toute la mémoire avec ce nouveau mode

Afin d’améliorer les performances et l’efficacité énergétique de son navigateur Web, Google a introduit deux nouveaux modes dans Chrome : Memory Saver et Energy Saver. Ces modes ont été initialement annoncés en décembre de l’année précédente. Et ils sont maintenant mis à la disposition de tous les utilisateurs sur Mac, Windows, Linux et Chromebooks.

Google Chrome propose une fonctionnalité pour réduire la consommation de RAM et de batterie

Les nouveaux modes sont accessibles via le menu Paramètres sous la section Performances. Le mode Memory Saver vise à optimiser l’utilisation de la mémoire système. Pour ce faire, il libère la mémoire allouée aux onglets inactifs. Libérer plus de ressources pour les onglets actifs et d’autres applications. Cela permet d’éviter que Chrome ne ralentisse en raison d’un manque de ressources mémoire. Lorsque l’utilisateur revient à un onglet inactif, Chrome réaffecte automatiquement les ressources de mémoire à cet onglet et le rend à nouveau actif.

Le mode économie d’énergie, quant à lui, permet d’économiser l’énergie de la batterie. En limitant l’activité en arrière-plan et les effets visuels tels que le défilement fluide des pages et les fréquences d’images vidéo. L’utilisateur peut choisir d’activer ce mode lorsque le niveau de la batterie descend à 20 %. Ou lorsque l’ordinateur portable fonctionne sur batterie. Ce faisant, ils peuvent prolonger la durée de vie de la batterie de leur appareil. Et assurez-vous qu’ils peuvent continuer à utiliser Chrome pendant de plus longues périodes sans avoir besoin de recharger.

Selon Google, l’utilisation du mode d’économie de mémoire peut réduire l’utilisation de la mémoire de Chrome jusqu’à 30 %. Cela peut aider les utilisateurs à assurer le bon fonctionnement de leurs onglets actifs de vidéo et de jeu. Sans rencontrer de problèmes de performances dus à des contraintes de mémoire. Avec le mode Energy Saver, les utilisateurs peuvent prolonger la durée de vie de leur batterie et réduire leur dépendance aux sources d’alimentation externes. Ce qui en fait une fonctionnalité idéale pour les utilisateurs qui utilisent fréquemment leur ordinateur portable en déplacement.

En conclusion, les nouveaux modes Memory Saver et Energy Saver de Chrome sont les bienvenus. Surtout pour les utilisateurs qui souhaitent améliorer les performances et l’efficacité énergétique de leur navigateur Web. En fournissant une utilisation plus optimisée de la mémoire et des fonctionnalités de conservation de la batterie, Google montre son engagement à améliorer l’expérience utilisateur. Et suivre les dernières tendances technologiques. Si vous êtes un utilisateur de Chrome, assurez-vous de vérifier ces nouveaux modes et voyez comment ils peuvent améliorer votre expérience de navigation.