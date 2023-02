John Poole explique pourquoi l’achat d’un Mac l’a incité à créer Geekbench – et pourquoi il est toujours d’actualité

Le créateur de Geekbench, John Poole, a expliqué pourquoi le passage à Mac l’a amené à créer l’outil d’analyse comparative – et comment il a aidé à diagnostiquer un dissipateur thermique fissuré dans un Mac plus récent…

Poole a raconté l’histoire à Andrew Cunningham d’ArsTechnica.

La compatibilité multiplateforme de Geekbench fait partie de son attrait, qui a été intégré dans la référence depuis ses premières versions. Cela a commencé au plus fort de l’ère PowerPC Mac lorsque le matériel d’Apple était exotique et de niche et que les applications fonctionnant sous Mac OS X étaient relativement rares.

« Je viens de passer au Mac vers 2002 », a déclaré Poole à Ars. « Je m’habituais donc à cet écosystème. Et puis le [Power Mac] G5 est sorti et j’ai pensé, oh, ça a l’air vraiment cool. Je suis sorti, j’ai acheté l’un des nouveaux G5 et il me semblait plus lent que mon précédent Mac. Et j’ai pensé, eh bien, c’est vraiment étrange; que se passe-t-il. … Alors, vous savez, j’ai attrapé ce [benchmarks] Je pouvais les télécharger et les exécuter et j’étais vraiment confus, car ce que disaient les références ne correspondait pas à mon expérience.

« Alors j’y suis allé et j’ai rétro-conçu l’un des benchmarks populaires et j’ai trouvé que les tests étaient, faute d’un meilleur mot, terribles », a déclaré Poole. «Ils ne testaient vraiment rien de substantiel, vous savez, ils faisaient des opérations arithmétiques très simples sur de très petites quantités de données, sans vraiment tester quoi que ce soit. Et alors j’ai pensé, à quel point peut-il être difficile d’écrire une référence ? Je devrais peut-être écrire le mien.

Le Geekbench original (appelé « Geekbench 2006 » et apparemment perdu dans le temps) prenait en charge Windows et macOS au lancement.