Parce qu’en hiver on a besoin de plus de sommeil qu’en été

Le sommeil suit un schéma saisonnier, s’ajustant aux changements naturels de température et de lumière.

Biologiquement, les gens ont besoin de plus de sommeil pendant l’hiver. Ceci est suggéré par des preuves scientifiques croissantes qui indiquent que le sommeil suit des schémas saisonniers précis, s’adaptant aux changements de température et de lumière. Cependant, ces études sur l’impact des saisons sur le repos nocturne ont souvent été menées dans des environnements de laboratoire, de sorte que l’ampleur de ces changements dans la vie réelle et, en particulier dans les environnements urbains, n’est pas encore totalement connue.

En réponse à ces limitations, cependant, des recherches récentes de l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin se sont concentrées sur l’évaluation de la durée et de l’architecture du sommeil sur un an, impliquant environ 300 personnes qui fréquentaient régulièrement un laboratoire neurologique du sommeil/psychiatrie en Allemagne. « Par rapport à d’autres études similaires – ont expliqué les chercheurs – l’environnement habituel des patients n’était pas manipulé avant les polysomnographies » ou les tests qui permettaient aux chercheurs de surveiller les paramètres physiologiques des participants pendant le repos nocturne et qui montraient comment, pendant les mois d’hiver , la phase dite REM du sommeil dure en moyenne une demi-heure de plus.

Selon le Dr Dieter Kunz de l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin qui, avec ses collègues, a évalué les habitudes de sommeil dans la recherche, l’enquête a été la première à étudier le comportement du sommeil dans un environnement naturel sans lumière artificielle, réglementations techniques sur la température ou le bruit de fond. En fait, les chercheurs se sont assurés que les participants à l’étude se réveillaient naturellement (c’est-à-dire sans réveil ou similaire) en trois mesures, effectuées pendant trois nuits chaque mois, ce qui permettait d’analyser et de comparer les données sur une échelle annuelle.

L’influence des saisons sur le sommeil

Les résultats de l’étude, tout juste publiés dans la revue scientifique Frontiers in Neuroscience, ont montré que le sommeil paradoxal dure en moyenne une demi-heure de plus en hiver qu’au printemps et s’intensifie vers la fin de la nuit, jusqu’à 25 % du sommeil. Les chercheurs ont également trouvé des périodes plus courtes de sommeil profond à l’automne, avec un minimum en novembre. Le temps de sommeil total, en revanche, semblait être d’environ une heure de plus en hiver qu’en été, bien que ce résultat n’ait pas été considéré comme statistiquement significatif.

Les chercheurs suggèrent que ces variations saisonnières sont également vécues par les personnes qui vivent dans des contextes urbains et qui, en raison du bruit de fond ou des réveils, ont interrompu leur sommeil. « Si elles sont confirmées (en milieu urbain, ndlr), ces données fourniraient la première preuve de la nécessité d’adapter les habitudes de sommeil à la saison », affirment les chercheurs, notant comment ces habitudes restent inchangées pendant l’hiver, ce qui peut entraîner des sensations de fatigue. chez de nombreuses personnes, en particulier au cours des mois de février et mars.

Pour contrer cela, les chercheurs recommandent donc de se coucher plus tôt durant l’hiver. « La saisonnalité est omniprésente dans chaque être vivant sur cette planète », souligne Kunz. Bien qu’il puisse y avoir des niveaux de bruit constants dans les grandes villes, il peut faire clair à tout moment de la journée et les températures peuvent être plus chaudes ou plus froides de quelques degrés selon le contexte, les horloges biologiques internes des gens continuent de tourner. « En général – a conclu l’expert – les entreprises devraient adapter leurs habitudes de sommeil, y compris la durée et l’heure, à la saison, ou ajuster les horaires scolaires et de travail aux besoins de sommeil saisonniers ».

