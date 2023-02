Top 5 des meilleurs smartphones à moins de 500 $ – février 2023

Alors que de nouveaux produits phares continuent de sortir, les prix des plus anciens continuent de baisser, ce qui indique que nous avons maintenant un plus grand choix d’appareils parmi lesquels choisir. Dans cet esprit, ce sont les 5 meilleurs smartphones actuellement en vente pour moins de 500 $.

Meilleurs smartphones pour moins de 500 $

1. Realme GT Neo 5

Doté d’un matériel haut de gamme et d’un prix abordable, le Realme GT Neo 5 lancé la semaine dernière entre directement dans notre top cinq. Le téléphone de Realme est alimenté par un Snapdragon 8+ Gen1 ; avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Realme GT Neo 5 embarque alors un grand panneau FHD+ AMOLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

En ce qui concerne la photographie, le combiné dispose d’un capteur principal de 50 MP, d’un objectif ultra large de 8 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP. À l’avant, nous trouvons un vivaneau 16MP.

Enfin, le GT Neo 5 contient une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge d’une énorme technologie de charge rapide de 150 W.

2. Redmi K60

Ensuite, nous avons Redmi K60 lancé il y a quelques mois, également livré avec le puissant Snapdragon 8+ Gen1 ; couplé 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le Redmi K60 dispose également d’un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

Côté caméra, le combiné est livré avec une caméra arrière principale de 64MP, un objectif ultra-large de 8MP et une caméra macro de 2MP. À l’avant, il y a un vivaneau selfie 16MP.

Enfin, le Redmi K60 est alimenté par une batterie de 5500 mAh prenant en charge une charge rapide de 67 W et – pour la première fois sur un téléphone Redmi – une charge sans fil de 30 W.

3. Xiaomi 12

Un autre excellent combiné disponible pour moins de 500 $ est le Xiaomi 12. Le produit phare de Xiaomi l’année dernière est alimenté par le Snapdragon 8 Gen1 légèrement plus ancien ; avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le Xiaomi 12 est une bonne option pour ceux qui ont de petites mains car il contient un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne les caméras, le téléphone de Xiaomi dispose d’un capteur principal de 50 MP ; associé à un objectif ultra grand angle 13MP et un objectif macro 5MP. À l’avant, il y a un seul vivaneau 32MP.

Le Xiaomi 12 est livré avec une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W ; ainsi qu’une charge sans fil de 50 W et une charge sans fil inversée de 10 W.

4. Motorola Edge X30

Si vous êtes un passionné de Motorola, vous devez opter pour le Motorola Edge X30. Le produit phare de la société en 2022 est alimenté par un chipset Snapdragon 8 Gen1 ; avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

L’Edge X30 propose également un superbe écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz.

En ce qui concerne les appareils photo, le smartphone est équipé d’un tireur principal de 50MP associé à un objectif ultra large de 50MP et à un appareil photo portrait de 2MP. Pour les selfies, il y a un 60MP pour les selfies à l’avant.

Enfin, le Motorola Edge X30 intègre une batterie d’une capacité de 5000 mAh et prend en charge la technologie de charge rapide de 68 W.

5. iQOO Neo 7 SE

Enfin, si vous avez un budget plus serré, iQOO Neo 7 SE apporte d’excellentes spécifications pour environ 400 $. Le téléphone iQOO contient le MediaTek Dimensity 8200 haut de gamme; avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’iQOO Neo 7 SE dispose alors d’un grand panneau AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Dans le département de la caméra, le smartphone intègre un capteur principal de 64MP, un capteur de profondeur de 2MP et un objectif macro de 2MP. À l’avant, nous trouvons un vivaneau selfie 16MP.

Enfin, l’iQOO Neo 7 SE est livré avec une grande batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 120 W..

