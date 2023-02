Le jeu vidéo Gomorrah est né, les développeurs : « Nous ne voulons pas glorifier la mafia »

Les événements relatés sont ceux de Nina, qui se retrouve à diriger le clan après le meurtre de son père, le patron Sergio Miniero. Le jeu coûte 2,99 euros et est disponible pour les PC et les smartphones.

Après le roman, le film et la série télévisée, Gomorrah devient aussi un jeu vidéo. Roberto Saviano n’a pas été directement impliqué dans le projet. Après tout, Gomorra du studio turinois 34BigThings raconte une histoire originale, avec des personnages inédits, sans renoncer à une coupe brute de Naples et de ses environs à vivre de première main. Le titre se présente en effet comme un roman visuel, un « roman interactif » à travers lequel prendre des décisions qui conduiront à huit fins différentes.

Les événements relatés sont ceux de Nina, qui s’est retrouvée à la tête du clan après le meurtre de son père, le patron Sergio Miniero, survenu le soir de son dix-huitième anniversaire. Les portions de gameplay à caractère stratégique liées à la gestion des ressources et des membres du clan ne manquent pas. Des mécaniques cependant fades, car le point d’appui reste une histoire qui entend toucher le public le plus large possible, même s’il n’est pas vraiment gamer. Une volonté qui explique aussi l’autonomie par rapport aux autres ouvrages de l’univers de Gomorrhe : il n’est pas nécessaire d’avoir lu le roman ou d’avoir vu la série pour se sentir impliqué dans la vie de Nina.

Le commentaire du développeur

Selon les développeurs, le jeu vidéo Gomorra n’a pas été créé dans l’intention de glorifier la vie de camorra, mais de sensibiliser à travers une histoire provocante faite de doutes moraux et de décisions difficiles. « Le récit, les mots écrits, les images, la musique – ils doivent faire penser à l’utilisateur que personne ne peut jamais dire que ce jeu a été utilisé à d’autres fins que la sensibilisation », a déclaré le concepteur de jeux de 34BigThings, Vittorio. Mattia Bernatti, lors d’une interview pour DDay.it.

GOMORRHE | Un des choix du jeu

Les choix à affronter à la place de Nina seront donc durs, injustes, insérés dans un tissu social complexe et désespéré, comme celui de la banlieue napolitaine, où il n’y a plus de frontière entre le bien et le mal. Pas une mince ambition, qui voit l’implication d’un des scénaristes ayant travaillé sur la série télévisée Gomorrhe. Le résultat est une expérience sombre, tendue, noire, accentuée par le style particulier du dessinateur Luca Negri. Il manque cependant le napolitain : à part quelques intercalaires, le jeu est en italien (ainsi qu’en anglais, français, espagnol et allemand). Un choix compréhensible, vu l’objectif de toucher le plus large public possible, mais qui nuit au rendu des ambiances restituées avec soin. Gomorrah le jeu vidéo est disponible pour 2,99€ sur PC via Steam et sur smartphones, Android et iOS.