Les poissons peuvent se reconnaître dans le miroir (et même dans les montages photo)

Une espèce, en particulier, appelée Labroides dimidiatus et plus communément connue sous le nom de labre nettoyeur, s’est avérée reconnaître sa propre tête même sur des images retouchées.

Un poisson nettoyeur bluestreak regarde son reflet dans un miroir / Crédit : Taiga Kobayashi

Les poissons ne sont peut-être pas les animaux les plus intelligents du monde, mais de nouvelles recherches suggèrent que certaines de ces créatures peuvent se reconnaître dans les miroirs, tout comme les humains. Et même identifier leur propre visage sur des photos, même lorsqu’il apparaît sur des images composites qui montrent leur tête sur le corps d’autres personnes similaires. Cette aptitude marquée chez une espèce en particulier, appelée Labroides dimidiatus et plus communément appelée poisson nettoyeur, a été découverte par une équipe de recherche japonaise dirigée par le professeur Masanori Kohda de la Graduate School of Science de l’Université métropolitaine d’Osaka dans le cadre d’une étude récemment publié dans Actes de l’Académie nationale des sciences.

Des recherches antérieures avaient déjà montré que les poissons nettoyeurs sont capables de se reconnaître dans un miroir, une capacité que les experts appellent l’auto-reconnaissance du miroir (MSR). Cependant, ce qui n’avait pas encore été compris, c’est que cette espèce est capable de reconnaître son propre visage sur les photos. Pour vérifier cette capacité, les érudits ont montré quatre photographies à des labres nettoyeurs, l’un d’eux-mêmes, l’un d’un autre labre inconnu, l’un de leur propre tête sur le corps du labre inconnu et l’un de la tête d’un labre inconnu sur votre corps. .

En général, lorsqu’un labre rencontre des parents inconnus, il attaque régulièrement ceux qui envahissent son territoire. Mais il est intéressant de noter que lorsque les photos contenant les têtes des poissons étudiés étaient montrées sur un corps différent, elles ne montraient aucune intention d’attaquer, contrairement à ce qui s’est passé dans les expériences avec les photos contenant les têtes de poissons inconnus. Pris ensemble, ces résultats ont indiqué que les poissons nettoyeurs étaient capables d’identifier qui était sur les photographies en se basant sur la tête, mais pas sur le corps.

Pour exclure la possibilité que les poissons aient vu les photographies d’eux-mêmes comme des frères et sœurs connus, les chercheurs ont effectué un test d’évaluation photographique supplémentaire en montrant aux spécimens testés une photo d’eux-mêmes modifiée de sorte qu’à la hauteur de la gorge, il y avait un signe semblable à un parasite. . Six des huit poissons testés ont réagi comme s’ils voulaient se gratter la marque sur la gorge. Lorsqu’on leur a montré une photo d’eux-mêmes sans le signe, ainsi que lorsqu’on leur a montré une photo d’un poisson familier avec le signe, les poissons n’ont montré aucune réaction.

« Dans cette étude, nous avons démontré que les poissons nettoyeurs capables d’auto-reconnaissance en miroir reconnaissent les photographies de leur propre visage comme étant eux-mêmes », a déclaré le professeur Kohda. Nos résultats fournissent des preuves claires de cette capacité, suggérant qu’ils peuvent distinguer leur propre tête de celle des autres individus. En tant que première étude à démontrer cela chez les poissons, nous pensons que presque tous les vertébrés sociaux peuvent également avoir ce sens de soi. »

