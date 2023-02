Top 3 des plateformes pour obtenir les meilleures actualités gaming en 2023

Le marché du jeu est très vaste et les joueurs attendent avec impatience les plateformes sociales avec des nouvelles et des publicités sur les jeux. Selon le PDG de Gamesight, Adam Lieb, pour les meilleures publicités et actualités sur les jeux, les joueurs devraient se tourner vers TikTok. Ceci est également soutenu par le CMO de la société, Nicole Yang. Lieb a dit

« TikTok est passé de pratiquement aucun éditeur travaillant avec lui il y a deux ans à une plate-forme qui figure maintenant dans le budget de presque tous les spécialistes du marketing de jeux quelque part », … « Je ne sais pas si j’ai jamais vu quoi que ce soit croître aussi rapidement, en termes de deux la prévalence et le pourcentage d’entreprises sur TikTok, ainsi que la taille des budgets que les gens consacrent à cette plateforme.

Principales plateformes d’actualités et d’annonces sur les jeux

1. TikTok

L’année dernière, TikTok était très populaire et il y a des signes que l’entreprise continuera de croître en 2023 (cette année). La taille de TikTok est maintenant suffisamment grande pour qu’il n’ait pas besoin de grandir beaucoup plus pour être pertinent.

Lieb attribue le succès de TikTok en partie à sa dépendance précoce au marketing à la performance. D’autres réseaux sociaux ont créé une activité publicitaire, puis ont progressivement commencé à fournir aux annonceurs davantage de données sur les personnes qui cliquaient sur les publicités, si ces clics entraînaient des ventes, etc. TikTok a toujours été centré sur la production de solutions et de taux de conversion. Lieb ajoute…

« Ils ne viennent pas d’un lieu historique de » notoriété de la marque « , donc l’accent mis sur la performance compte beaucoup »,

Selon Lieb, le premier objectif de TikTok est ce dont l’industrie du jeu a besoin. La plateforme sociale a donc une longueur d’avance sur ses concurrents tels que Facebook et Google qui ne l’ont développée qu’avec le temps. Jusqu’à récemment, Twitter n’offrait même pas de produit publicitaire de performance pour les développeurs de jeux PC et consoles sur lesquels Gamesight se concentre.

TikTok passe maintenant au siège avant

Cependant, il y aura des inconvénients lorsque TikTok se déplacera de bas en haut. Comme il devient le pilier de l’industrie du jeu pour les annonceurs, il augmentera probablement ses frais. Lieb ajouté

« Il y a plus d’acteurs sur le réseau, il y a plus de marques qui veulent faire de la publicité. Donc, parfois, les performances baissent simplement en raison de la nature des entrées », …« Vous dépensez plus d’argent pour parler aux mêmes personnes, donc même si les taux de conversion sont les mêmes, le coût augmente.

À première vue, les taux de conversion de TikTok ne sont pas très bons. TikTok. Son taux de conversion moyen était de 0,96 %, selon l’étude 2022 Ad Network de Gamesight. C’est bien moins que des acteurs plus établis comme Google (3,79%), Twitch (5,5%), Facebook (3,48%) et Twitter (7,1%).

Selon Lieb, le coût d’une publicité TikTok est bien moins cher. Les publicités s’intègrent également différemment au sein du site, modifiant la proposition de valeur. Ils sont plus transitoires, donc les gens les manquent plus facilement, mais il n’y a pas d’option pour se retirer des publicités sur TikTok en payant un prix d’adhésion premium, comme c’est le cas sur certaines autres plateformes. Ainsi, vous n’avez pas à vous soucier de savoir si le public que vous ciblez paiera une part importante pour éviter les publicités.

Le contenu de TikTok est un peu différent

De plus, tout en traitant des actualités sur les jeux TikTok, la plupart des publicités doivent être compatibles avec les téléphones portables. En effet, la plupart des utilisateurs de TikTok regardent souvent sur leur téléphone plutôt que sur un PC (et il n’y a pas encore d’application TikTok pour les consoles). Il y a donc beaucoup plus de frictions pour convaincre quelqu’un d’acheter quelque chose sur la plateforme.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

https://www.youtube.com/watch?v=eCPvzOWFgdg



Yang a dit

« Vous considérez TikTok comme une poussée de sensibilisation »… « Vous envisagez un volume élevé de pouvoir y publier des impressions et regardez un large public qui s’est largement marqué comme intéressé par ce type de contenu .”

Les développeurs doivent également être conscients du type d’actualités ou de publicités sur les jeux qu’ils publient sur TikTok.

« Le format [of TikTok] est un peu différent », dit Yang. « Le format qui existe là-bas et ce qui est d’actualité ou culturellement pertinent change et est éphémère. Il est donc important que les développeurs soient également conscients de ces macro-tendances pour déterminer quel type de contenu fonctionnera pour eux sur une plate-forme spécifique.

2. Twitter

Alors que Twitter peut avoir un taux de conversion plus élevé, Lieb et Yang soulignent qu’il s’agit d’un acteur mineur dans le grand schéma des choses.

« Comparativement, les revenus publicitaires de Twitter l’année dernière étaient de 5 milliards de dollars, contre 115 milliards de dollars pour Facebook et 210 milliards de dollars pour Google », … « Nous constatons que les budgets de marketing des jeux sont corrélés de la même manière. »

Selon Gamesight, Twitter enregistrera plus de stabilité que ne le prévoit le marché. Cela est dû à l’effet Musk ainsi qu’aux programmes agressifs de fonds de contrepartie pour les annonceurs.

Yang a dit

« La plate-forme a traditionnellement été difficile à mettre à l’échelle d’un point de vue marketing, mais certainement avec de nouveaux produits comme une API de conversion, cela donne aux annonceurs une raison de réexaminer et de la tester en tant que nouveau canal », … « Et à moins qu’il n’y ait un autre cygne noir événement et que les gens se rencontrent sur Twitter, nous ne supposons pas que ce sera si instable.

Une chose à garder à l’esprit à propos de tous ces systèmes publicitaires est qu’ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Compte tenu des taux de conversion, on peut décider de diffuser une annonce sur Twitch. Cependant, le type d’annonce variera considérablement en termes de coût et d’efficacité de l’annonce.

Comme le dit Lieb, « Vous ne pouvez pas simplement dire ‘Quelle est l’importance de Twitch ?’ Vous devez dire « Quelle est l’importance de chacun de ces différents types de contenu ? »

3. Autres

Il y a Facebook, Twitch, Reddit et beaucoup d’autres options qui entreront dans cette catégorie. Lorsqu’on lui a demandé où les gens devraient placer leurs publicités mais ne le sont pas, Lieb dit que Reddit est sa référence ces jours-ci. Lieb ajoute

« Je pense que 2023, à bien des égards, sera une année de réinitialisation où les stratégies, les tactiques et les budgets sont passés au crible »… « Pour de nombreuses entreprises, nous assistons à un resserrement des budgets. Beaucoup de matchs ont été annulés.

Avec moins de jeux qui sortent, les développeurs auront besoin de tous pour réussir, et Lieb prévoit de mettre davantage l’accent sur le marketing de performance ou sur des choses prouvables/réalisables. Cela indique moins de dépenses pour développer une large marque et moins de tests sur de nouveaux concepts publicitaires. Il pense que ce sera un changement par rapport aux années précédentes où tout le monde roulait haut et essayait de nouvelles choses incroyables.