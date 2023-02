Neuralink d’Elon Musk accusé d’avoir transporté de manière non sécurisée du hardware infecté

En un mot : alors qu’Elon Musk promet un monde de cerveaux humains équipés de puces capables de parler aux machines, les médecins mettent en garde contre l’orgueil d’une entreprise qui semble trop confiante pour son propre bien. Les perspectives commerciales de Neuralink se remplissent de sang de singe et d’agents pathogènes dangereux.

Neuralink prévoit de lancer bientôt ses premières pistes humaines, et Elon Musk a déclaré que l’interface cerveau-machine créée par sa société permettra aux gens de diffuser de la musique directement dans leur matière grise. pendant ce temps, Neuralink ne semble même pas capable de suivre les directives les plus élémentaires en ce qui concerne le traitement de hardware biologique potentiellement dangereux provenant de leurs expériences très controversées.

Le Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), une organisation américaine à but non lucratif, a déclaré que Neuralink avait violé à plusieurs reprises les lois fédérales relatives aux matières dangereuses. Selon des courriels publics obtenus par PCRM, les incidents en question se sont produits en 2019 lorsque Neuralink menait ses « expériences invasives et mortelles » pour installer des implants sur des macaques rhésus à l’Université de Californie à Davis.

Dans les e-mails, le personnel de l’UC Davis se plaignait à Neuralink de la mauvaise gestion des composants matériels d’un dispositif neuronal explanté, qui n’étaient ni scellés ni désinfectés avant de quitter l’université. Les lois fédérales exigent que le transport de matières dangereuses fournisse un type d’emballage spécifique, avec trois couches différentes, dont deux conteneurs étanches et un matériau d’emballage extérieur rigide.

Les dossiers médicaux obtenus par PCRM sur les singes mutilés par Neuralink décrivent un problème encore plus inquiétant, car les dispositifs dangereux susmentionnés peuvent avoir été contaminés par des agents pathogènes résistants aux antibiotiques, notamment Staphylococcus et Klebsiella, qui peuvent provoquer une pneumonie, des infections du sang et une méningite, Corynebacterium ulcerans , un « agent pathogène humain émergent » qui peut causer la diphtérie mortelle, et l’herpès B, qui peut causer de graves lésions cérébrales ou la mort s’il n’est pas traité « immédiatement ».

Les pratiques bâclées de Neuralink mettent la vie des gens en danger, avocate générale associée au PCRM Deborah Dubow Press, Esq. a dit. Pour cette raison, l’organisation a demandé au Département américain des transports (DOT) d’enquêter sur Neuralink pour une violation potentielle des lois fédérales sur les matières dangereuses. L’organisation estime également que le DOT devrait enquêter sur les pratiques de sécurité dans les installations de Californie et du Texas où la société mène toujours ses expérimentations animales.

Ryan Merkley, directeur du plaidoyer pour la recherche chez PCRM, a souligné que les incidents de l’UC Davis sont encore un autre problème avec une entreprise qui ne semble pas disposée à « nettoyer son acte ». Neuralink fait déjà l’objet d’une enquête par le DOJ et le Bureau de l’inspecteur général du ministère de l’Agriculture. En décembre, PCRM a demandé à la Food and Drug Administration d’enquêter sur l’entreprise pour d’éventuelles violations de la réglementation sur les bonnes pratiques de laboratoire.

