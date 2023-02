Il y a une probabilité de 24% que le nombre de morts du tremblement de terre en Turquie et en Syrie soit supérieur à 100 000

Tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Le United States Geological Survey (USGS) a indiqué qu’il y a 24% de chances que le nombre de morts du tremblement de terre en Turquie et en Syrie soit supérieur à 100 000.

Le lundi 6 février à 04h17 heure locale, un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 s’est déclenché en Turquie, balayant également le nord de la Syrie avec sa vague destructrice. Des milliers de bâtiments se sont effondrés sur une bande de terre longue de plusieurs centaines de kilomètres, provoquant une véritable catastrophe. Au moment d’écrire ces lignes, en effet, les morts confirmés sont plus de 21 000 entre les deux pays, mais selon une estimation de l’United States Geological Survey (USGS), il existe une probabilité importante (de 24 %) qu’ils puissent dépasser 100 000.

La prédiction des victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Crédit : USGS

Le triste décompte est en effet inévitablement voué à augmenter au fil des heures, puisqu’un nombre important mais indéterminé de personnes sont toujours portées disparues. Il y a des bâtiments entiers effondrés à inspecter en profondeur, sur lesquels se concentrent les efforts des équipes de secours internationales, y compris nos pompiers. Les espoirs de retrouver des personnes encore en vie ne doivent pas du tout être perdus, comme l’a expliqué à Netcost-security.fr le professeur Mario Balzanelli, président de la société française System 118 (SiS 118). Après tout, six autres survivants ont été extraits des décombres 102 heures après le principal événement sismique. Mais il est clair qu’à ce moment-là, la plupart des personnes portées disparues n’ont malheureusement pas survécu. Plusieurs ont perdu la vie non pas du premier choc, mais des répliques – très violentes – qui se sont succédées dans les heures qui ont suivi (et qui se poursuivront pendant des mois, selon les experts). Un deuxième séisme de magnitude 7,5, par exemple, a eu des conséquences particulièrement destructrices dans la province de Kahramanmaraş.

Ce qui rend l’estimation des décès causés par le tremblement de terre particulièrement dramatique, c’est la projection faite par l’United States Geological Survey (USGS), qui, comme indiqué, estime à 24 % la probabilité qu’il puisse y avoir plus de 100 000 victimes. Il est basé sur l’analyse des données historiques des séismes précédents, sur la densité de la population dans la zone concernée et sur la qualité de construction des bâtiments présents. Tout comme en France, où la plupart des bâtiments sont anciens et non protégés par les normes antisismiques les plus récentes, il existe également de nombreux bâtiments fragiles en Turquie et en Syrie. Comme indiqué, des milliers d’entre eux se sont effondrés après le tremblement de terre du 6 février, qui s’est produit à environ 20 kilomètres de profondeur, à 30 kilomètres de Gaziantep, l’une des principales villes turques. « Les types de bâtiments vulnérables prédominants sont ceux avec une maçonnerie en brique non armée et une charpente basse en béton non ductile avec une construction de remplissage », a expliqué l’USGS.

Sur la base de toutes ces données, l’agence américaine a déterminé une probabilité de 35 % d’avoir entre 10 000 et 100 000 morts (déjà atteint) et une probabilité de 24 % d’en avoir plus de 100 000. Les données, mises à jour le matin du 10 février, sont plutôt inquiétantes car auparavant les prévisions étaient moins apocalyptiques. Une probabilité de 47% a été initialement estimée qu’il y avait entre 1 000 et 10 000 victimes et une probabilité de 20% entre 10 000 et 100 000. Plus de 100 000 n’étaient même pas envisagés. Avec les chiffres en croissance spectaculaire et une estimation plus précise, nous sommes arrivés à la nouvelle prévision. L’espoir est que les chiffres sont loin des pires projections.



