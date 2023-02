Le démontage d’iFixit HomePod 2 trouve beaucoup moins de colle, beaucoup plus de réparabilité

Le démontage d’iFixit HomePod 2 n’est pas le premier que nous ayons vu depuis le lancement du nouveau modèle, car Brandon Geekabit est arrivé le premier. Mais la société fait écho aux commentaires sur la réparabilité de ce modèle par rapport à l’original, avec un clip vidéo sympa du woofer en action (ci-dessous).

En 2018, iFixit avait déclaré que les entrailles du modèle original étaient un cauchemar d’accès, la firme devant littéralement couper l’appareil pour l’ouvrir…

Il y a quatre ans, nous avons démonté le premier haut-parleur intelligent d’Apple, le HomePod, et dire que le démontage était atroce serait un euphémisme. Si vous parlez à quelqu’un qui a participé à ce démontage, il vous dira que le plastique collé était un cauchemar à démonter et que la quantité de destruction que nous avons infligée à cet appareil était un spectacle à voir.

C’est un problème que les gens ont réussi à résoudre par la suite, mais iFixit montre que le nouveau modèle est facile à ouvrir, simplement parce qu’Apple utilise beaucoup moins de colle.

Donc, aucun coupeur à ultrasons n’est nécessaire cette fois-ci, bien que vous ayez toujours besoin d’un tournevis flexible ou d’un très court et de mains très habiles.

Le woofer se soulève tout de suite mais est toujours attaché par un câble à la carte d’amplificateur profondément à l’intérieur du pod. Notre accessoire de pilote flexible pratique fait une apparition rare pour nous aider à atteindre toutes les vis mal placées fixant les planches à l’intérieur de la nacelle. Une fois ceux-ci retirés, je peux retirer la partie centrale du boîtier et me rapprocher de la carte d’alimentation et de l’amplificateur.