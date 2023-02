Realme 10 Pro Coca-Cola Edition lancé avec un style rafraîchissant

Après de nombreux teasers, la rumeur Realme 10 Pro Coca-Cola est enfin là pour rafraîchir les fans ! Comme prévu, le téléphone est en fait un Realme 10 Pro remanié avec de nombreux avantages. Il y a un ensemble complet d’accessoires cool sur le thème de Coca-Cola et un emballage de vente au détail élégant. De plus, les téléphones sont livrés avec des thèmes exclusifs et des changements d’interface utilisateur avec le thème Coca-Cola.

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition arrive avec style

Le téléphone en édition spéciale est doté d’un nouveau design inspiré de Coca-Cola. Il y a une riche boîte de vente au détail avec beaucoup d’stickers et d’accessoires spéciaux. Il convient de noter qu’il s’agit d’une édition limitée très spéciale et que Realme ne vend que 1 000 unités du téléphone. Nous ne nous attendons pas à ce que les unités durent beaucoup plus longtemps, donc si vous en voulez une, il vaut mieux se dépêcher ! Le téléphone est livré en une seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le téléphone se vend 20 999 INR, soit environ 255 $.

Le package de vente au détail comprend le Realme 10 Pro Coca-Cola Edition avec un design arrière unique. Il y a une épingle sous la forme d’un bouchon de bouteille, de nombreux stickers, une carte avec le numéro unique de 0001 à 1000 et une figurine spéciale de la mascotte Realmeow de Realme. En termes de logiciel, le téléphone apporte une animation de charge personnalisée. Il imite le remplissage d’une bouteille de Coca. Il y a aussi un fond d’écran pétillant et un ensemble d’icônes personnalisées. Il existe également des sons de notification personnalisés et une sonnerie suivant le thème Coca-Cola.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Les mêmes spécifications

En ce qui concerne le matériel, il n’y a aucun changement. Vous obtiendrez donc le Realme 10 Pro habituel. Cela indique qu’il contient un écran LCD IPS de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone est équipé du Qualcomm Snapdragon 695 et fonctionne avec Android 13 et Realme UI 4.0. En termes d’optique, le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 108 MP et d’un capteur décoratif de 2 MP. Il a un tireur de selfie de 16 MP. Le Realme 10 Pro tire sa puissance d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Le téléphone restera un rêve pour les clients mondiaux, après tout, il est exclusif au marché indien. Il est en vente sur Realme.com et Flipkart, en raison des unités limitées, nous ne pensons pas qu’il durera plus de quelques heures. Le prix est juste de 1 000 INR (12 $) au-dessus du Realme 10 Pro régulier. Pensez-vous que cela vaut le centime supplémentaire?