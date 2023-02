Des millions de personnes menacées par un tsunami glaciaire en raison du changement climatique

Le nombre de lacs glaciaires augmentant rapidement depuis 1990 et la population vivant à proximité de ces bassins augmentant considérablement, le danger d’inondations catastrophiques augmente.

Quinze millions de personnes dans le monde sont exposées au risque d’inondation même si elles ne vivent pas près des côtes. Avec la fonte des glaciers qui augmente à un rythme alarmant en raison du changement climatique, le danger de tsunamis glaciaires qui, dans certains cas, peuvent se répandre à plus de 120 kilomètres à l’intérieur des terres augmente également. Ce type d’inondation, appelé Inondation du lac glaciaire (GLOF) – littéralement inondation due à l’explosion d’un lac glaciaire – peut en effet être causée non seulement par la rupture d’un barrage contenant un lac glaciaire, mais aussi par le débordement de bassins lacustres constitués par les eaux de fonte des glaciers. Des processus similaires à très grande échelle se sont produits lors de la déglaciation de l’Amérique du Nord et de l’Europe après la dernière période glaciaire et, selon une équipe internationale de scientifiques dirigée par l’Université de Newcastle, au Royaume-Uni, menacent maintenant différentes régions de la planète où, en raison de l’effet du réchauffement climatique, le nombre de lacs glaciaires a augmenté rapidement depuis 1990 et, dans le même temps, le nombre de personnes vivant à proximité de ces bassins a également augmenté de manière significative.

L’étude, qui vient d’être publiée dans la revue Communication Nature, a examiné 1 089 bassins lacustres glaciaires dans le monde et le nombre de personnes vivant à moins de 50 kilomètres d’eux, ainsi que le niveau de développement dans ces zones et d’autres indicateurs sociaux comme facteurs de vulnérabilité aux événements GLOF. Les chercheurs ont ensuite utilisé ces informations pour quantifier et classer les dommages potentiels du GLOF à l’échelle mondiale et évaluer la capacité des communautés à réagir efficacement à ce type d’inondation.

Les résultats ont mis en évidence que 15 millions de personnes vivent à moins de 50 km d’un lac glaciaire et, en particulier, que les populations du plateau tibétain, du Kirghizistan à la Chine, sont exposées à un risque plus élevé d’inondations glaciaires, avec 9,3 millions de personnes potentiellement menacées. . Un tiers du total, environ 5 millions de personnes, vivent en Inde et au Pakistan

« Ce travail – a déclaré la chercheuse principale, Caroline Taylor, doctorante à l’Université de Newcastle – montre que ce ne sont pas les zones où les lacs croissent le plus ou le plus rapidement qui sont les plus dangereux. Au lieu de cela, c’est le nombre de personnes, leur proximité avec un lac glaciaire et surtout leur capacité à faire face à une inondation qui détermine le danger potentiel d’un événement GLOF.”.

La recherche indique également que le Pérou, avec l’Inde, le Pakistan et la Chine, représente plus de la moitié du nombre de personnes dans le monde exposées au danger potentiel des inondations des lacs glaciaires. L’équipe a souligné le manque relatif de recherche sur le danger posé par les lacs glaciaires dans les Andes, affirmant que d’autres études sont nécessaires de toute urgence pour mieux comprendre le risque potentiel de GLOF dans cette zone en raison du grand nombre de personnes vivant à proximité des lacs glaciaires et de leur capacité réduite à faire face à l’impact des inondations.

« Comprendre quelles zones sont les plus menacées par les inondations glaciaires permettra des actions de gestion des risques plus ciblées et plus efficaces – a ajouté le Dr Rachel Carr, chef du département de géographie physique à l’Université de Newcastle et co-auteur de l’étude -. Ces mesures contribueront à leur tour à minimiser les pertes en vies humaines et les dommages aux infrastructures en aval dus à ce risque naturel majeur.”.

