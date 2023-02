OnePlus 11 et OnePlus Buds Pro 2 sont mis en vente dans le monde entier

Aux premiers jours de 2023, OnePlus a dévoilé le smartphone le plus puissant de l’entreprise. Malheureusement, le OnePlus 11 n’était disponible à l’achat qu’en Chine. Il en était de même pour les écouteurs OnePlus Buds Pro 2 TWS. Mais un tel trésor ne devrait pas être offert sur un seul marché. Lors de l’événement récent, la société a publié une déclaration indiquant que ces deux produits seraient mis en vente dans le monde entier.

Le OnePlus 11 est livré avec des tonnes d’arguments de vente. Par exemple, il arbore un écran AMOLED LTPO3 de 6,7 pouces 1440x3216px. Ce dernier permet au téléphone de prendre en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Il se vante également d’une luminosité maximale de 1300 nits.

Un autre point fort est l’imagerie. Le OnePlus 11 arbore une caméra selfie 16MP à l’avant. Bien que ce ne soit rien d’exceptionnel, de l’autre côté, le téléphone embarque un triple appareil photo. Le module caméra comprend un capteur principal 50MP f/1.8 24mm (IMX890 – 1/1.56″), un objectif zoom 32Mp f/2.0 48mm 2x (IMX709 – 1/1.56″) et un ultra-objectif 48MP 115 degrés f/2.2. objectif grand angle (IMX581 – 1/2.0). L’ensemble du système prend en charge la mise au point automatique et la prise de vue macro. Ces capteurs fonctionnent sous le contrôle de Hasselblad Imaging 3.0. Ce dernier apporte plusieurs avantages, tels que l’étalonnage des couleurs naturelles, le mode portrait Hasselblad et le propre TurboRAW HDR de OnePlus.

Bien sûr, cela ne pourrait pas être aussi attrayant s’il n’y avait pas de Snapdragon 8 Gen 2 sous le capot. La puce est associée à 8 Go ou 16 Go de RAM et 128 Go et 256 Go de stockage.

La machine dispose d’une batterie intégrée de 5000 mAh, qui prend en charge la charge filaire SUPERVOOC de 100 W. Soit dit en passant, la version nord-américaine prend en charge la charge filaire SUPERVOOC de 80 W. Ce dernier permet au téléphone d’atteindre 100% en moins de 27 minutes. Cependant, le OnePlus 11 n’a pas de charge sans fil.

Le OnePlus 11 est le premier téléphone OnePlus à recevoir quatre mises à jour majeures d’OxygenOS et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Disponibilité

Le OnePlus 11 Global est disponible en deux couleurs, Titan Black et Eternal Green. Le panneau de verre de Titan Black est dépoli, tandis que le panneau de verre de Eternal Green est brillant.

Pour le moment, vous pouvez déjà réserver le combiné. Le modèle 8/128 Go coûte 699 $ / 829 euros, tandis que le modèle 16/256 Go coûte 799 $ / 899 euros. L’expédition débutera le 16 février. OnePlus propose également des incitations à la précommande, telles qu’un haut-parleur de deuxième génération Bang & Olufsen A1 gratuit, une récompense d’échange pouvant atteindre 350 euros et une remise de 100 euros si vous dépensez plus de 1000 euros sur le site OnePlus.

Les prix des versions 8/128 Go et 16/256 Go en Inde sont de 56 999 roupies indiennes (691 $) et 61 999 roupies indiennes (751 $).

Le OnePlus 11 sera également lancé au Moyen-Orient. C’est la première fois que OnePlus apporte ses produits dans cette région. Ici, la version 8/128 Go est à 2579 dirhams (702 $), tandis que le modèle 16/256 Go est à 2799 dirhams (762 $).

Faits marquants des OnePlus Buds Pro 2

Le OnePlus Buds Pro 2 a été lancé en collaboration avec le fabricant danois de haut-parleurs Dynaudio. Il comprend des unités à double pilote MelodyBoost 11 mm + 6 mm. Le OnePlus Buds Pro 2 apporte également une prise en charge audio spatiale, qui se combine avec le suivi de la tête Dolby sur le OnePlus 11 pour l’audio 3D lorsque vous tournez la tête dans des applications comme YouTube et Disney+.

Un autre argument de vente de ces écouteurs est la fonction intelligente de réduction adaptative du bruit certifiée TUV. Il peut éliminer jusqu’à 48 décibels de bruit ambiant. Il y a un mode de transparence que nous aimons tous beaucoup. Il laisse entrer le son extérieur pour que vous puissiez parler aux gens.

Avec la fonction de réduction adaptative du bruit désactivée, les Buds Pro 2 peuvent durer 39 heures. En même temps, le boîtier prend en charge la charge sans fil via n’importe quel chargeur Qi ou la charge filaire via USB-C.

Le OnePlus Buds Pro 2 est disponible en versions noire et verte correspondant au OnePlus 11. Pour le moment, vous pouvez les acheter via le site Web OnePlus et Amazon pour 179 $ et 11 999 roupies indiennes (145 $). Cependant, il commencera à être expédié le 16 février.