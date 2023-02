Comment savoir si vos chats jouent ou se battent entre eux

Certains comportements peuvent révéler si l’interaction est amicale, agressive ou quelque part entre les deux.

Lorsque deux chats ou plus vivent avec nous dans la maison, il peut être difficile de distinguer si leurs interactions sont amicales ou agressives. Mais une équipe de recherche impliquant des chercheurs de l’Université de médecine vétérinaire et de pharmacie de Košice, en Slovaquie, et de l’Université de Lincoln, au Royaume-Uni, a réussi la tâche séculaire de décoder le comportement félin pour aider les propriétaires de chats à comprendre quand c’est approprié. intervenir.

En étudiant les interactions de 105 couples de chats à travers autant de vidéos, les chercheurs ont identifié six types de comportements attribuables à trois types d’attitudes (ludique, agressive ou intermédiaire), suggérant que certains schémas comportementaux peuvent révéler l’approche envers les siens. « Lorsque les chats sont jeunes et lorsqu’ils se battent et ne vocalisent pas, ils jouent très probablement» expliquent les chercheurs. À l’inverse, lorsqu’il y a de longues périodes d’inactivité, de miaulement et de poursuite, les chats peuvent se retrouver au milieu d’une bagarre.

Comportement intermédiaire, rapportent-ils dans un article publié sur Rapports scientifiques, est plutôt associé à une interactivité prolongée et comprend des caractéristiques liées à la fois à des interactions ludiques, comme s’allonger sur le dos ou sauter, et à des comportements agressifs, comme cambrer le dos. Cependant, selon les chercheurs, le combat peut toujours avoir lieu dans un contexte positif et négatif, il est donc important d’examiner le comportement général et si la même attitude est montrée par les deux chats. Par exemple, s’ils utilisent des griffes et miaulent, il est peu probable que le combat soit un jeu ; tandis que le jeu est peu probable si un seul chat tente de s’engager dans le combat.

Le Dr Noema Gajdoš‑Kmecová, première auteure de l’étude et propriétaire de chat elle-même, a déclaré qu’il était important d’être conscient qu’une interaction ludique peut se transformer en une situation intermédiaire ou combative. « C’est quelque chose de très, très dynamique – dit l’expert -. Quand les chats deviennent bruyants et évitent le contact physique [ad esempio] prenant des pauses inactives pendant les interactions, le [situazione] pourrait changer pour devenir combatif ». Cela indique que les interactions félines ne peuvent pas être classées comme un choix binaire entre le jeu et le combat, mais le comportement des deux peut fournir des indices utiles. Un comportement intermédiaire, par exemple, peut indiquer qu’un chat veut continuer à jouer alors que l’autre ne le veut pas, le chat le plus joueur essayant d’amener l’autre à continuer à jouer.

