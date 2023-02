Realme GT Neo 5 : Variante avec batterie plus grosse confirmée, mais avec un hic

Realme se prépare à présenter le nouveau smartphone Realme GT Neo 5. Le nouvel appareil deviendra officiel en Chine et sera un concurrent sérieux du Redmi K60. Comme d’habitude dans ce monde de fuites, le Realme GT Neo 5 arrivera sans trop de surprises pour les fans. La plupart de ses spécifications et fonctionnalités sont déjà disponibles. La technologie de charge de 240 W a été l’un des premiers détails à apparaître, mais les rumeurs suggèrent une autre variante avec une charge plus lente mais une batterie plus grande. Aujourd’hui, cette deuxième option est confirmée.

Realme GT Neo 5 sera disponible dans une variante de charge de 150 W avec une batterie de 5000 mAh

Lorsque Realme a présenté le Realme GT Neo 3, c’était son smartphone le plus rapide avec une charge de 150 W. Cependant, pour résister à cette vitesse de charge, l’entreprise a dû l’emballer avec une batterie à deux cellules de 4 500 mAh. Bien sûr, tous les utilisateurs ne sacrifient pas volontiers la capacité de la batterie pour une charge plus rapide. Pour cette raison, la société a lancé une variante alternative avec une batterie de 5 000 mAh et une charge de 80 W. Cette année, la même chose se produira avec le Realme GT Neo 5. La marque lancera également une option de 5 000 mAh, mais cette fois-ci, elle apportera une charge de 150 W.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Aujourd’hui, le cadre supérieur de Realme a partagé une image teaser qui confirme la variante de charge de 150 W. C’est impressionnant de voir qu’après un an, Realme a réussi à coupler cette vitesse de charge avec la plus grande batterie de 5 000 mAh. Le nouveau téléphone se chargera de 0 à 100 % en 16 minutes. À titre de comparaison, celui avec une charge de 240 W se rechargera en 9 minutes environ. Nous sommes à peu près sûrs que c’est plus que suffisant pour certains utilisateurs, mais il y a un hic.

On choisirait facilement la charge de 150 W avec une batterie de 5 000 mAh, n’est-ce pas ? Il a une batterie plus grande et la vitesse de charge est plus que suffisante pour la plupart des utilisateurs. Apparemment, il y a une autre grande différence entre cela et la variante principale. Les rumeurs disent que la charge de 240 W aura le Snapdragon 8+ Gen 1, mais la charge de 150 W peut obtenir le processeur Dimensity 8200. Le SD8+ Gen 1 est sans aucun doute plus rapide que le SoC Dimensity 8200. Pour certains utilisateurs, c’est une différence majeure qui différenciera les deux variantes.

Pour l’instant, il faut attendre la confirmation. Nous n’aurons pas besoin d’attendre beaucoup plus longtemps, car le téléphone devrait arriver sur le marché chinois le 9 février. Pour l’instant, nous sommes curieux de voir si les deux variantes échapperont à la Chine.