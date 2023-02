Oppo Find N2 Flip : Combien coûtera le Galaxy Z Flip-killer ?

Oppo a fait une entrée réussie dans le segment pliable avec l’Oppo Find N. Cela a assuré l’arrivée d’un successeur l’Oppo Find N2, mais l’appareil n’est pas venu seul. En plus du téléphone pliable ordinaire, la société a également présenté un téléphone pliable à clapet, l’Oppo Find N2 Flip. Le nouvel appareil est très important pour la marque puisqu’il sera le premier de la série à se mondialiser. Dans quelques semaines, nous nous attendons à ce que l’Oppo Find N2 Flip atteigne les marchés mondiaux et menace la série Samsung Galaxy Z Flip. Le téléphone atteindra l’Europe et l’Inde, et la grande question est de savoir combien cela coûtera. Un nouveau rapport vient aujourd’hui avec le prix présumé du nouvel appareil.

Fuites de prix

Selon la nouvelle fuite, l’Oppo Find N2 Flip sera disponible en une seule option. Cette variante apportera 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le prix du pliable sera compris entre 1100 € et 1200 €. Ce n’est pas un mauvais prix pour un pliable si l’on considère les premiers appareils de ce genre. De plus, c’est un produit avec une technologie complexe et des spécifications phares. Nous pouvons facilement trouver des produits phares conventionnels, comme ceux de la série Samsung Galaxy S23 brisant cette barrière de prix. Ensuite, le téléphone sera disponible en Astral Black et Moonlit Purple.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Récapitulatif des spécifications du Oppo Find N2 Flip

Selon les rumeurs, l’Oppo Find N2 Flip apportera les mêmes spécifications que la variante chinoise. Cela indique un écran AMOLED intérieur de 6,8 pouces avec 2 520 x 1 080 pixels et une découpe perforée en haut au centre. Le téléphone prendra également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et aura une couche de Corning Gorilla Glass 5 pour une endurance supplémentaire. L’écran de couverture a un écran de 3,26 pouces avec une résolution HD+ de 720 x 382 pixels. Ce panneau extérieur se rafraîchit à 60 Hz. Le lecteur d’empreintes digitales sert également de bouton d’alimentation.

Sous le capot, l’Oppo Find N2 embarque le SoC Dimensity 9000+. Ce sera l’une des rares occasions pour les clients mondiaux d’expérimenter ce chipset. Sur le papier, il est similaire au Snapdragon 8+ Gen 1. Cependant, le processeur de Qualcomm a tendance à être le préféré des consommateurs. Pour cette raison, nous sommes curieux de voir comment le public réagira à ce CPU.

L’Oppo Find N2 Flip apporte une capacité de 4 300 mAh, ce qui est correct pour un pliable au design complexe. Il apporte également une charge SuperVOOC de 44 W. En termes d’optique, le pliable apporte un appareil photo IMX890 de 50 MP et un jeu de tir IMX355 de 8 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a une découpe perforée avec un capteur Sony IMX 709 de 32 MP. Le téléphone fonctionne sous ColorOS 13 avec Android 13 et possède IPX4 pour la résistance à la poussière.

Il n’y a pas de mot pour la date de lancement, mais nous avons de grands espoirs pour l’événement MWC 2023. Ce sera l’une des grandes sorties d’Oppo avant la révélation de la série Oppo Find X6.