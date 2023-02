Ce que l’on sait du scientifique au centre du scandale des enfants génétiquement modifiés

Condamné à trois ans de prison pour avoir modifié les gènes de jumelles et d’un troisième enfant avant leur naissance, il a purgé sa peine et compte bien relancer sa carrière dans la thérapie génique.

Le chercheur chinois He Jiankui, au centre du scandale impliquant les premiers bébés génétiquement modifiés au monde / Crédit : The He Lab

He Jiankui, le scientifique chinois qui a annoncé avoir modifié les gènes des jumelles, Lulu et Nana, avant leur naissance et qui a ensuite été condamné à trois ans de prison pour « pratiques médicales illégales », a purgé sa peine et est retourné à liberté avec l’intention de relancer sa carrière. parler à Gardien dans l’une de ses premières interviews après sa libération, il a expliqué qu’il avait «longue réflexion sur ce qui a été fait dans le passé», disant de «déplacé trop vite» dans l’exécution de la procédure. Cependant, près d’un an après cette interview, il a cessé de regretter, refusant de parler de ce qui aurait dû être fait avant que l’édition génétique ne se poursuive, mais affirmant qu’il fournirait plus de détails lors d’une conférence invitée qui devrait se tenir à l’Université d’Oxford le mois prochain. .

Sa procédure, largement condamnée pour ses risques médicaux et ses implications éthiquement controversées, a entraîné sa suspension de l’activité de recherche et son renvoi par l’Université chinoise de Shenzhen, où il était alors professeur associé au Département de biologie. Cependant, il ne voit pas le scandale comme un obstacle insurmontable à de nouveaux essais cliniques à l’avenir. « Selon la loi chinoise, lorsqu’une personne a servi le [sentenza] détention, recommencer avec tous les droits – il a dit chez le Gardien – . Par rapport à l’expérience passée, ce que nous faisons aujourd’hui est plus important, ce qui détermine si je vais continuer ou non”.

He Jiankui, le scientifique au centre du scandale des enfants génétiquement modifiés

Né en 1984 à Loudi, comté de Xihua en Chine, il a étudié la physique en Chine avant de déménager aux États-Unis pour un doctorat à l’Université Rice de Houston et une bourse postdoctorale en séquençage du génome à l’Université de Stanford, en Californie. De retour en Chine en 2012 pour poursuivre ses recherches sur l’édition du gène Crispr-Cas9, il a lancé un certain nombre d’entreprises de biotechnologie.

Au cours de ces années, les cellules génétiquement modifiées commençaient déjà à être utilisées dans des traitements cliniques pour adultes. Mais la modification génétique des embryons était – et est – beaucoup plus controversée d’un point de vue éthique, car les modifications sont apportées à chaque cellule du corps et sont transmises aux générations suivantes. Dans ce contexte, en novembre 2018, lors d’une conférence internationale à Hong Kong, Il a annoncé qu’il avait modifié deux embryons avant qu’ils ne soient placés dans le ventre de la mère. Cependant, il est apparu plus tard qu’un troisième enfant génétiquement modifié était né.

La modification, appliquée à un gène appelé CCR5, ciblait une voie utilisée par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour pénétrer dans les cellules, censée donner aux enfants une immunité contre le VIH.

Les jumeaux sont nés en octobre 2018, ne sachant pas s’il pourrait y avoir des effets à long terme dus à l’édition génétique. Beaucoup ont dit qu’ils étaient choqués par l’utilisation d’une procédure risquée et non testée dans des circonstances où il n’y avait pas de besoin médical non satisfait. Cependant, il a expliqué qu’il a maintenu le contact avec la famille des jumeaux, mais n’a pas dit s’il était impliqué dans leur suivi clinique ou quand il les a vus pour la dernière fois. « Lulu et Nana mènent une vie normale, paisible et tranquille et nous devons respecter cela – il a déclaré – . Nous respectons leur vie privée et, pour moi, je place le bonheur familial en premier et la découverte scientifique en second”. Lorsqu’on lui a ensuite demandé comment allait le troisième enfant, il n’a pas initialement répondu à la question, ajoutant plus tard que « l’enfant menait une vie normale avec ses parents”.

Après avoir purgé sa peine et libéré de prison en avril 2022, il a créé un laboratoire à Pékin pour travailler sur des thérapies géniques abordables pour des maladies rares telles que la myopathie de Duchenne. Il a expliqué qu’il avait obtenu suffisamment de fonds caritatifs pour louer un espace de laboratoire, employer cinq scientifiques et entreprendre des études sur les animaux, s’engageant à utiliser sa richesse personnelle si nécessaire pour maintenir l’entreprise.

Cette année, il a un certain nombre de conférences et de conférences dans diverses universités, y compris un séminaire en ligne sur la bioéthique la semaine prochaine à l’Université du Kent et un discours le mois prochain à Oxford, animé par l’anthropologue Dr Eben Kirksey.

L’espoir de pouvoir reprendre une carrière scientifique dans un domaine tangentiel peut sembler improbable mais ce ne serait pas sans précédent. Hwang Woo-suk, un scientifique sud-coréen devenu célèbre pour avoir créé des cellules souches embryonnaires humaines par clonage, mais accusé d’avoir commis des violations éthiques pour avoir utilisé des ovules de certains de ses étudiants diplômés, est revenu à la recherche scientifique sur le clonage de porcs humains et les entreprises commerciales en clonage d’animaux de compagnie et d’animaux de ferme.

