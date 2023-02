OnePlus lancera Ace 2 avec un chipset spécial pour la gestion de l’alimentation

OnePlus se prépare à lancer très prochainement un autre smartphone. Le fabricant chinois de téléphones lancera le OnePlus Ace 2 en Chine la semaine prochaine. L’appareil servira de version chinoise du OnePlus 11R récemment lancé. Avant le lancement, la société a partagé quelques détails sur le smartphone.

Caractéristiques du OnePlus Ace 2

OnePlus a partagé quelques détails sur le prochain appareil via les messages Weibo. La société a révélé que le OnePlus Ace 2 comportera la puce phare de Qualcomm de l’année dernière. C’est la puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Une autre chose intéressante que la société a partagée est que le OnePlus Ace 2 comportera une autre puce client. Cette puce est la puce de gestion de l’alimentation Oppo SuperVOOC S. Cette puce se chargera de la gestion de la batterie de l’appareil. Aider le téléphone à durer plus longtemps par charge tout en prenant soin de sa longévité.

Le OnePlus Ace 2 comportera également une autre puce d’affichage spéciale. Cette puce sera responsable du traitement des images. La puce apportera des améliorations dans le rendu des images et le taux de rafraîchissement du téléphone. Avec cela, le SoC Snapdragon du téléphone verra une grande partie de ses charges supprimées, ce qui permettra au téléphone de gérer d’autres tâches rapidement et efficacement.

L’Ace 2 comportera également une capacité de batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide massive de 100 W.

OnePlus appelle l’appareil une « centrale à trois puces ». Ce qui explique l’efficacité énergétique, le traitement d’image impressionnant et les performances phares du chipset Snapdragon 8 + Gen 1.

Selon la société, l’efficacité énergétique de l’appareil peut durer plus de 1 600 charges complètes et se décharger avec 80 % de la capacité de la batterie restante. La société a déclaré que 1 600 charges devraient suffire pour durer plus de 4 ans.

Différence entre le OnePlus Ace 2 et le OnePlus 11R

Comme nous l’avons dit précédemment, le OnePlus Ace 2 n’est que la version chinoise du OnePlus 11R. Par conséquent, ils partagent tous les deux des spécifications similaires. Cependant, la version chinoise utilise le ColorOS 13 tandis que la version globale est également livrée avec Oxygen OS.

Les deux téléphones reprennent également le design du modèle phare, OnePlus 11. La principale différence sera l’absence de marque Hasselblad. Ce qui indique qu’il y a une dégradation des spécifications de l’appareil photo.

Source / Via : GsmArena