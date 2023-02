The Wolf Among Us 2 Date de sortie, bande-annonce, gameplay et plus

Jeux. Il existe une tonne de jeux vidéo disponibles pour les joueurs. Vous pouvez choisir le type de jeu auquel vous voulez jouer ainsi que la plateforme avec laquelle vous êtes le plus à l’aise. Maintenant, il existe un certain genre de jeux appelés jeux graphiques épisodiques. Ce sont des jeux simples, courts et amusants à jouer. Cependant, il est préférable de noter que ces jeux n’ont pas de valeur de réplicabilité, vous pourriez donc vous retrouver à jouer à de tels jeux après une longue période.

Un jeu qui est en préparation depuis longtemps est le jeu épisodique de jeux révélateurs appelé Le loup parmi nous 2. Oui, la première partie du jeu est sortie en 2013 et depuis lors, le développement de la deuxième partie est en cours. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à tout ce que vous devez savoir sur la suite de The Wolf Among Us.

Le loup parmi nous 2 – Tout ce que vous devez savoir

Dans cet article, nous examinons toutes les informations dont nous disposons pour le prochain jeu, The Wolf Among Us 2. Notez que de nombreuses informations sur le jeu n’ont pas encore été révélées par les développeurs. Ainsi, au fur et à mesure que les développeurs révéleront plus d’informations sur le jeu, l’article sera mis à jour en conséquence.

Le loup parmi nous 2 Date de sortie

Étant donné que cela va faire 10 ans depuis la sortie de la première partie de The Wolf Among Us, les fans du jeu ne peuvent que s’attendre à ce que les développeurs sortent le jeu plus tard cette année (2023). Le jeu a en fait été annoncé en 2019 lors des Game Show Awards.

The Wolf Among Us 2 – Développeur et éditeur

Le jeu est développé et publié par Telltale elle-même. La même équipe derrière l’original loup parmi nous, Batman, Puzzle Agent et Hector pour n’en nommer que quelques-uns. Comme vous pouvez vous y attendre, le nouveau jeu Wolf Among Us 2 sera sûrement un grand jeu que beaucoup de fans attendent.

Bande-annonce et gameplay de The Wolf Among Us 2

Voyons maintenant ce que vous pouvez attendre du nouveau jeu Wolf Among Us 2. Les développeurs ont révélé la bande-annonce complète du jeu au mois de février 2022. En regardant la bande-annonce du jeu, on peut voir des débuts avec une belle narration d’un incident. Vous voyez également une créature monstre qui essaie d’attaquer différentes personnes. La bande-annonce du jeu ne montre pas grand-chose sur les autres choses auxquelles vous pouvez vous attendre ou sur les personnages avec lesquels vous jouez.

En termes de séquences de gameplay ou de toute révélation officielle, il n’y en a pas. Les développeurs n’ont pas encore communiqué plus d’informations aux joueurs dans les mois à venir. Nous n’avons donc pas encore vu de détails tels que la configuration système requise.

Le loup parmi nous 2 plates-formes prises en charge

Le problème maintenant est que nous n’avons pas révélé la configuration système requise. Cependant, nous avons une bonne idée des plates-formes sur lesquelles le jeu devrait sortir. À partir de la bande-annonce, nous voyons que le jeu sortira sur les plateformes suivantes :

Xbox série X

Xbox série S

Xbox One

Playstation 4

Playstation 5

Epic Games Store pour PC

En regardant comment les développeurs prévoient de rendre le jeu exclusif à Epic Games Store, les joueurs attendront généralement que le jeu soit publié sur Steam car il s’agit d’une plate-forme globalement meilleure qu’Epic Games Store.

Conclusion

Ceci conclut l’article avec tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu Wolf Among Us 2. Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles sur le jeu. Beaucoup de fans, dont moi-même, attendent plus d’informations telles que la configuration système requise, les DLC s’il y en a, le nombre d’épisodes dans le jeu et tout un tas d’autres choses.

