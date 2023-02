Plus d’arbres dans la ville empêcheraient des milliers de morts à cause de la chaleur

Si la couverture arborée atteignait 30 % de l’espace urbain dans les grandes villes européennes, dont Milan, Nice et Naples, les températures moyennes chuteraient de 0,4 °C pendant les mois d’été, atténuant l’impact du changement climatique.

La lutte contre le changement climatique et, en particulier, contre les canicules extrêmes qui causent chaque année en Europe des milliers de morts, passe par de petits et grands gestes qui peuvent conférer des bénéfices substantiels, notamment dans les villes, où la rareté de la végétation, la plus grande densité de la population et les surfaces imperméables recouvrant les bâtiments et les routes, y compris l’asphalte, entraînent un microclimat plus chaud, connu sous le nom d’îlot de chaleur urbain. Ce phénomène, dont on estime qu’il est responsable de plus de 4 % des décès dans les villes européennes durant les mois d’été, pourrait être prévenu en atteignant un couvert arboré de 30 %, selon une étude de modélisation qui vient de paraître dans Le Lancet. Menée par l’Institut de santé mondiale de Barcelone (ISGlobal), qui rassemble des institutions universitaires, gouvernementales et philanthropiques pour contribuer aux efforts de la communauté internationale pour relever les défis de la santé mondiale, l’étude a examiné les données de 93 villes européennes, dont plusieurs villes italiennes, dont Milan , Nice et Naples, soulignant les effets, en termes de réduction des températures et de mortalité évitable, de la plantation d’arbres et de l’atténuation des impacts du changement climatique.

L’équipe de recherche, dirigée par Mark Nieuwenhuijsen, directeur de l’Initiative Urbanisme, Environnement et Santé d’ISGlobal, a estimé les taux de mortalité des résidents de plus de 20 ans dans les villes européennes étudiées (pour un total de 57 millions d’habitants) entre juin et août 2015 – la dernière année pour laquelle des données démographiques étaient disponibles – et a collecté des mesures des températures rurales et urbaines quotidiennes, fournissant des informations précieuses pour rendre nos villes plus résistantes à l’impact du réchauffement climatique sur la santé. « Nous n’avons examiné que l’effet rafraîchissant des arbres, mais rendre les villes plus vertes présente de nombreux autres avantages, notamment une espérance de vie accrue, moins de problèmes de santé mentale et un meilleur fonctionnement cognitif.” explique Nieuwenhuijsen.

L’effet protecteur des arbres

Les résultats montrent que, de juin à août 2015, les villes européennes étaient en moyenne 1,5°C plus chaudes que les zones rurales environnantes et qu’au total, 6 700 décès prématurés pourraient être attribués aux îlots de chaleur urbains, soit 4,3 % de la mortalité totale au cours de l’année. mois d’été et 1,8 % de mortalité tout au long de l’année. Un tiers de ces décès (2 644), selon les chercheurs, pourraient être évités en augmentant le couvert forestier jusqu’à 30 %.

Dans l’ensemble, les villes du sud et de l’est de l’Europe ont les taux de mortalité les plus élevés dus à une chaleur excessive. La situation est pire à Cluj-Napoca, en Roumanie, où le taux de mortalité attribuable à l’îlot de chaleur urbain est de 32,5 décès pour 100 000 habitants, suivi des villes espagnoles de Malaga et de Barcelone, avec des taux de mortalité de respectivement 27, 3 et 26,7. décès pour 100 000 habitants. En France, la ville la plus touchée est Palerme, avec un taux de 21,1 décès pour 100 000 habitants, devant Gênes (20,2 décès pour 100 000 habitants).

La situation en France

Les effets de l’îlot de chaleur urbain (UHI) dans dix villes italiennes / ISGlobal

Atteindre une couverture arborée de 30% permettrait à la ville de Nice – qui dispose actuellement d’espaces verts équivalant à 9% de sa surface – d’éviter plus de 200 décès en période estivale, avec une réduction de 4,5% des décès. A Milan, où le couvert arboré actuel est de 6,4 %, la diminution de la mortalité serait égale à 2,6 %, tandis qu’à Naples, qui compte 13 % d’espaces verts, la diminution atteindrait 4,6 %.

L’impact de l’augmentation du couvert arboré serait plus important pour Bologne, où la densité actuelle des espaces verts est de 13 % mais atteindre 30 % permettrait d’éviter 5,24 % de mortalités estivales. « La vulnérabilité à la chaleur varie d’une ville à l’autre en fonction de plusieurs facteurs – déclare Antonio Gasparrini, professeur de biostatistique et d’épidémiologie à la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) et l’un des auteurs de l’étude -. Comprendre les avantages de politiques telles que l’augmentation de la couverture arborée peut aider à éclairer les actions visant à réduire les risques et à prévenir les décès évitables, en particulier avec le changement climatique. »

