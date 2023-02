Nvidia RTX 4090 devient la première carte Lovelace à entrer dans le Steam Charts

TL; DR : Il semble que le prix exorbitant du RTX 4090 n’ait pas dissuadé les joueurs d’en acheter un. La dernière enquête Steam montre que le produit phare de Nvidia a fait irruption dans le graphique principal du GPU en janvier, devenant la deuxième carte la plus performante parmi les participants. Ce fut également un bon mois pour Windows 11, qui a dépassé la barre des 30 % de part d’utilisateurs après avoir encore érodé l’avance de Windows 10.

Les dix meilleures cartes graphiques de l’enquête Steam montrent peu de changement le mois dernier au-delà du GPU pour ordinateur portable RTX 3060 qui se classe à la troisième place. Le GPU mobile Ampere a connu la plus forte augmentation de la part d’utilisateurs avec une augmentation de 0,44 %, mais c’est la deuxième carte la plus performante qui est la plus intéressante.

Le RTX 4090 est devenu la première carte Ada Lovelace à entrer dans la section GPU principale de l’enquête Steam ; il était déjà dans la section Vulkan Systems avec d’autres produits de la série 40. La part de 0,24 % du RTX 4090 est assez impressionnante pour une carte avec un PDSF de 1 600 $ (et il est peu probable que vous en trouviez une à ce prix). Cela indique que le produit phare se trouve déjà au-dessus des Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6500 XT.

Les performances du RTX 4090 ici apporteront probablement un sourire au visage de Nvidia à un moment où de nombreux consommateurs évitent les achats technologiques coûteux à la lumière de l’économie turbulente.

Janvier a été un autre bon mois pour Ampère, les RTX 3050, 3060 Ti et 3090 ayant tous connu des augmentations. La plus performante d’AMD a été la Radeon RX 6700 XT avec une augmentation de 0,06 %, bien que la plupart des cartes modernes de l’équipe rouge languissent toujours dans la moitié inférieure du tableau.

Ailleurs dans cette catégorie, la GTX 1650 a conservé la première place qu’elle avait socket à la GTX 1060, qui était en tête du classement depuis 2018, en novembre. La carte Turing a consolidé sa position avec une augmentation de 0,06 % de la part des utilisateurs.

Passant aux processeurs, janvier a été un autre de ces mois où la part d’AMD a augmenté. Ses processeurs se retrouvent désormais dans 32,84% des machines des participants, proche du record historique de 33,73% qu’il a atteint l’été dernier.

Windows 11 a franchi le cap des 30 % de part d’utilisateurs en janvier. Le dernier système d’exploitation se situe à 30,33 % après que les utilisateurs de Windows 10 aient chuté de -1,96 %. Microsoft a annoncé le mois dernier qu’il cesserait d’émettre directement des licences pour Windows 10 le 31 janvier 2023, alors ne soyez pas surpris si la part du système d’exploitation populaire connaît une baisse rapide à l’avenir. Windows 7, quant à lui, s’accroche toujours à la vie avec une part de 0,11 %.

Comme pour le reste de l’enquête, 16 Go restent la quantité de RAM système la plus courante malgré une baisse de -0,11 %, la plupart des gens utilisent une résolution de 1920 x 1080 et l’Oculus Quest 2 reste incontesté en tant que meilleur casque VR.