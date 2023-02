L’écran chinois USB Type-C devrait dominer le marché mondial

Selon IDC, le port USB Type-C couvre désormais plus de domaines dans l’industrie technologique. L’UE ayant fait de l’USB Type-C une norme, il s’agit désormais de la seule option pour les marques en Europe. Bien sûr, il existe une recharge sans fil à laquelle ils peuvent recourir. Mais les marques technologiques ne sont pas si à l’aise avec la recharge sans fil comme seule option de recharge sur leurs appareils. De nos jours, le port USB Type-C est devenu une norme qui intéresse de nombreux utilisateurs. Certains écrans peuvent réaliser des fonctions telles que la projection d’écran, la transmission de données et l’alimentation via le port USB Type-C. IDC prévoit que les livraisons chinoises d’écrans dotés de ports USB Type-C représenteront 5 % du marché global en 2023. Dans le même temps, les écrans se développent également progressivement dans le sens de l’intelligence. La projection sans fil, l’interconnexion intelligente, etc. rendent le divertissement de bureau plus pratique.

IDC – Les expéditions d’écrans PC en Chine vont baisser

Dans un récent rapport d’IDC publié aujourd’hui, les expéditions d’écrans pour PC en Chine diminueront probablement de 1,6 % sur un an (YoY) en 2023 et inaugureront un rebond en 2024. Le rapport prédit que la proportion de produits à score élevé et à brosse élevée continuer à grandir. Avec la baisse des prix des panneaux, le coût de l’ensemble de l’appareil va diminuer. Le prix des écrans haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé continue de baisser. Les consommateurs ont plus de scénarios d’utilisation pour les écrans et ont des exigences plus élevées en matière de qualité d’affichage et de taux de rafraîchissement. Cela entraîne une augmentation de la part des affichages à score élevé et à rafraîchissement élevé.

IDC affirme que l’intensification de la concurrence sur le marché entraîne une baisse du segment de prix grand public de l’affichage global. Cependant, le marché des écrans grand public de plus de 1 000 yuans (144 $) n’en supporte pas la majeure partie. On s’attend à ce que le segment de prix grand public du marché des écrans grand public passe à 1 000 – 1 499 yuans (144 $ – 215 $) en 2023. Cela devrait augmenter de 13,0 % en glissement annuel.