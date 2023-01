La Nasa va tester une fusée dotée d’un moteur thermique nucléaire : l’annonce de l’agence spatiale américaine

Grâce à cette nouvelle technologie, les astronautes pourront se rendre sur Mars et en revenir « plus rapidement que jamais ».

Illustration d’artiste du programme Spacecraft Demonstration Rocket to Agile Cislunar Operations (DRACO), qui testera une fusée avec thermique nucléaire, la technologie qui pourrait être utilisée pour les futures missions en équipage de la NASA vers Mars. 1 crédit

La NASA a annoncé qu’elle testerait une fusée avec un moteur thermique nucléaire, une technologie de propulsion avancée qui pourrait permettre aux astronautes d’atteindre et de revenir sur Mars « plus vite que jamais ». Et pas seulement. Cette nouvelle technologie, que la NASA développe dans le cadre du programme Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, ou DRACO, en collaboration avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), une branche de recherche du département américain de la Défense, permettra de réduire la risques de voyages spatiaux plus longs et aidera la NASA à atteindre ses objectifs d’exploration dans tout le système solaire. Le premier test dans l’espace pourrait avoir lieu dès 2027, selon un communiqué de presse publié par l’agence spatiale américaine.

Le moteur thermique nucléaire des futures missions vers Mars

Comme son nom l’indique, une fusée à moteur thermique nucléaire repose sur un réacteur nucléaire, qui utilise la fission atomique – dans laquelle un neutron frappe un atome d’un élément chimique lourd, déclenchant une puissante réaction en chaîne – pour chauffer le propulseur liquide et fournir la poussée nécessaire pour propulser un vaisseau spatial. Ce processus, selon la NASA, est au moins trois fois plus efficace que la propulsion chimique utilisée par les fusées actuellement en fonctionnement, dans laquelle un carburant explosif est mélangé à un oxydant pour créer une lueur de poussée ardente.

Le processus nucléaire plus efficace, a déclaré la NASA, pourrait permettre aux engins spatiaux de parcourir la distance moyenne entre la Terre et Mars (225 millions de kilomètres) beaucoup plus rapidement qu’il n’est possible aujourd’hui, réduisant considérablement les temps de transit, un élément clé des longs trajets, qui nécessitent plus de carburant et des systèmes plus robustes pour protéger les dangereux rayonnements cosmiques auxquels les astronautes sont exposés.

« Avec l’aide de cette nouvelle technologie, les astronautes pourraient voyager vers et depuis l’espace lointain plus rapidement que jamais auparavant, une capacité importante pour se préparer aux missions habitées vers Mars.a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

Dans le cadre de l’accord avec la DARPA, peut-être mieux connue pour son rôle dans la pose des fondations d’Internet, la NASA dirigera le développement technologique du nouveau moteur thermique nucléaire. La DARPA concevra un vaisseau spatial expérimental, servira d’autorité contractante pour l’ensemble du développement de la scène et du moteur, qui comprendra le réacteur, ainsi que dirigera l’ensemble du programme. « La NASA travaille depuis longtemps avec la DARPA sur des projets qui permettent nos missions respectives, telles que les services dans l’espace – a déclaré Pamela « Pam » Melroy, administratrice adjointe de la NASA -. L’élargissement de notre partenariat à la propulsion nucléaire contribuera à faire avancer l’objectif de la NASA d’envoyer des humains sur Mars”.

