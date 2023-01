L’application de recettes Pestle iOS reçoit une mise à jour majeure avec des dossiers intelligents, la numérisation de PDF, etc.

L’application iOS populaire de recettes / livres de cuisine Pestle est sortie avec une grosse mise à jour qui apporte un certain nombre de mises à niveau. En tête d’affiche de la version figurent les dossiers intelligents, ainsi que de nouvelles façons d’importer des fiches de recettes et des livres de cuisine via PDF, des images existantes, etc.

Une nouvelle façon soignée d’organiser toutes vos recettes est avec la fonction Smart Folders dans Pestle 1.4. La fonctionnalité vous permet de choisir des critères avec les dossiers puis de se remplir eux-mêmes.

Voici ce que le développeur Will Bishop avait à dire à ce sujet : « Des desserts qui ne sont pas des boissons et qui sont également classés au moins 4 étoiles ? Facile! Le ciel est la limite avec cela et j’ai hâte de voir comment vous l’utiliserez !

Pour tous ceux qui ont des versions PDF de livres de cuisine, vous pouvez maintenant les importer dans Pestle, appuyez simplement sur le bouton + pour utiliser la nouvelle fonctionnalité.

Une autre amélioration des importations est la possibilité de numériser des images de la pellicule de votre iPhone vers Pestle.

Des améliorations ont également été apportées à la recherche dans Pestle et lorsque vous utilisez Spotlight pour extraire le contenu de Pestle, vous verrez des aperçus de recettes.

Pestle 1.4 est disponible dès maintenant en téléchargement gratuit sur l’App Store pour iPhone et iPad. Pestle Pro coûte 1,99 $/mois, 19,99 $/an ou 39,99 $ en tant qu’achat à vie pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

Notes de version complètes :

Dossiers intelligents, numérisation PDF, numérisation d’images et plus encore !

Accrochez-vous, c’est un gros !

# Dossiers intelligents

Créez des Dossiers qui se remplissent en fonction de vos critères. Des desserts qui ne sont pas des boissons et qui sont également classés au moins 4 étoiles ? Facile! Le ciel est la limite avec cela et j’ai hâte de voir comment vous l’utiliserez !

# Numérisation d’images

En plus du scanner existant de Pestle, Pestle peut désormais également numériser des images à partir de votre pellicule ! L’importation est un jeu d’enfant et vous pouvez enregistrer vos fiches de recettes sur Pestle en un rien de temps !

# Importation PDF

Vous avez des livres de cuisine au format PDF ? Eh bien maintenant, Pestle peut aussi les importer ! Appuyez sur le « + » dans votre livre de recettes et commencez à mettre en évidence vos favoris dès la sortie du livre.

# Améliorations de la recherche

Avez-vous déjà cherché une recette et vous êtes-vous demandé pourquoi quelque chose correspondait? Désormais, en haut à droite de tous les résultats de recherche, vous obtiendrez une étiquette utile comme « Plat principal » ou « Ingrédient correspondant ».

# Projecteur

Enfin, juste un petit plaisir. Le pilon affichera désormais des aperçus de recettes dans la recherche Spotlight, juste pour un peu de flair visuel.

# Corrections de bugs

– Le widget Meal Plan fonctionne à nouveau

– La synchronisation du calendrier fonctionne mieux

– Correction des étiquettes d’instructions tronquées sur une ligne.

– Spotlight ne partagera plus les doublons

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :