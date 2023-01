Médicament contre l’hypertension prolonge la vie dans les tests sur les animaux : possible « anti-vieillissement » chez l’homme

La rilménidine, un médicament couramment prescrit pour l’hypertension artérielle, est capable d’allonger la voie chez les modèles animaux en imitant les effets d’un régime hypocalorique. Peut-être que cela peut également retarder le vieillissement chez les humains.

Il a été démontré qu’un médicament pour contrôler l’hypertension artérielle (un antihypertenseur) prolongeait la durée de vie de modèles animaux lors d’essais en laboratoire. Le médicament, appelé rilménidine, mime les effets d’un régime hypocalorique – considéré comme la méthode « anti-âge » la plus efficace dans la recherche – mais sans présenter les effets secondaires, qui peuvent être importants chez l’homme. Comme il s’agit d’un médicament largement prescrit, sûr et bien toléré, selon les auteurs de la recherche, il pourrait facilement être utilisé pour retarder le vieillissement des personnes, à condition qu’il démontre cette propriété également dans notre espèce.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques de l’Institut du vieillissement et des maladies chroniques de l’Université de Liverpool, qui ont collaboré en contact étroit avec des collègues du Laboratoire de régénération de la matrice extracellulaire – Institut de médecine translationnelle de l’ETH Zurich (Suisse), le département de médecine du Brigham and Women’s Hospital de l’Université de Harvard et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur João Pedro Magalhães, aujourd’hui chargé de cours à l’Université de Birmingham, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des expériences avec une espèce de ver, le nématode Caenorhabditis elegansconsidéré comme l’un des meilleurs modèles animaux pour mener des expériences, ayant de nombreux gènes en commun avec les nôtres.

Le professeur Magalhães et ses collègues ont criblé plusieurs composés à la recherche d’un composé capable de déclencher une expression génique comparable à celle d’un régime hypocalorique, qui, comme indiqué, est considéré comme la meilleure méthode expérimentale pour prolonger la longévité des modèles animaux. Parmi les différents candidats, ils ont découvert que le médicament antihypertenseur rilménidine avait le meilleur profil, imitant les effets de la restriction calorique dans les cellules. Testé sur des vers jeunes et vieux, il a été démontré que le médicament prolonge la vie de manière statistiquement significative, par rapport à ce qui a été observé chez les vers du groupe témoin (non traités). De plus, certains paramètres liés à la santé déclenchés par le traitement médicamenteux étaient comparables à ceux obtenus par la restriction calorique.

À la lumière de ces découvertes, les auteurs de l’étude pensent que le médicament pourrait également apporter des avantages anti-âge à notre espèce, de manière sûre et efficace. Le médicament, comme indiqué, est largement prescrit et les effets secondaires connus sont rares (parmi lesquels palpitations, insomnie et somnolence). « Avec une population mondiale vieillissante, les avantages de retarder le vieillissement, même légèrement, sont immenses. La réutilisation des médicaments qui prolongent la vie et la santé recèle un énorme potentiel inexploité en géroscience translationnelle. Pour la première fois, nous avons pu démontrer chez l’animal que la rilménidine peut augmenter la durée de vie. Nous sommes maintenant impatients d’explorer si la rilménidine peut avoir d’autres applications cliniques », a déclaré le professeur Magalhães dans un communiqué de presse.

Les scientifiques ont non seulement découvert que le composé prolonge la vie des vers, mais qu’il a besoin du soutien d’un récepteur biologique appelé nish-1 pour fonctionner. Sans elle, les effets anti-âge des nématodes disparaissent. Ce résultat suggère que nish-1 pourrait également devenir une cible pour de futurs traitements anti-âge. D’autres investigations seront essentielles pour démontrer l’efficacité réelle de la rilménidine dans la promotion de la longévité chez l’homme également. Les détails de la recherche « La rilménidine prolonge la durée de vie et la santé de Caenorhabditis elegans via un récepteur nischarine I1-imidazoline » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Aging Cell.

Moment détente, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :