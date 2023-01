Pourquoi les scientifiques ont déversé du colorant rose dans l’océan Pacifique

Le long de la côte sud de la Californie, des chercheurs ont mis en place une expérience appelée PiNC, jetant un colorant rose dans l’océan Pacifique. Voici son but.

Crédit : Erik Jepsen/UC San Diego

De nos jours, ceux qui se promènent le long des côtes de San Diego, en Californie, peuvent vivre une expérience assez curieuse et insolite : observer une partie de l’océan Pacifique teintée de rose. Ce n’est (heureusement) ni une pollution ni un phénomène d’explosion d’algues, mais une expérience scientifique intéressante. En termes simples, les scientifiques ont jeté de la teinture rose dans l’eau de la lagune de Los Peñasquitos, située au cœur de la spectaculaire plage d’État et de la réserve naturelle de Torrey Pines, dans le sud de la Californie, un parc d’État côtier sauvage et riche en biodiversité (qui comprend également le rare pin de Torrey d’où il prend son nom).

Crédit : Erik Jepsen/UC San Diego

Évidemment, les chercheurs ne sont pas devenus complètement fous en jetant du colorant dans l’eau, d’autant plus dans un environnement aussi délicat et précieux. Celui utilisé est une substance totalement non toxique et sans impact sur l’environnement, qui ne reste naturellement visible que pendant une durée limitée. Des scientifiques de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie (UC San Diego) et de l’Université de Washington ont laissé tomber le colorant pour la première fois le 20 janvier, mais le feront à nouveau plus tard ce mois-ci et à nouveau début février. Le nom de l’expérience est Plumes in Nearshore Conditions ou PiNC – avec une référence claire au colorant utilisé – et son objectif est d’étudier l’interaction entre l’eau douce du fleuve et l’eau marine de l’océan Pacifique dans la zone de l’estuaire, où le deux flux se rencontrent et interagissent, entre vagues et panaches.

Crédit : Erik Jepsen/UC San Diego

Comme l’expliquent les experts dans un communiqué, en effet, « les rivières et les estuaires jouent un rôle important dans l’approvisionnement en eau douce et en matériaux tels que les sédiments et les contaminants de l’océan côtier ». Cependant, l’interaction de cours d’eau douce plus chauds, plus légers et plus vivants avec une eau de mer plus dense, plus froide (dans la plupart des cas) et plus salée n’est pas bien comprise. Afin de pouvoir observer dans les moindres détails comment les deux eaux se mélangent et interagissent, un colorant non toxique est la meilleure solution. De nombreux scientifiques de différentes disciplines ont participé à l’expérience, qui ont placé différents capteurs dans l’eau et sur le sable – fixés avec des perches – pour détecter les changements qui se produisent, les courants, la température, la salinité et une myriade d’autres paramètres chimiques et physiques dans ce milieu animé. zone, appelée surf. Des drones sont également utilisés dans l’expérience PiNC pour le tournage aérien et un jet ski équipé d’un instrument scientifique appelé fluorimètre, un appareil conçu pour détecter la lumière émise par le colorant (fluorescence).

Crédit : Erik Jepsen/UC San Diego

« Je suis ravie parce que cette recherche n’a jamais été effectuée auparavant et qu’il s’agit d’une expérience tout à fait unique », a déclaré le Dr Sarah Giddings, scientifique de la Scripps Institution of Oceanography. «Nous impliquons de nombreuses personnes aux compétences différentes, afin d’obtenir des résultats et des impacts vraiment significatifs. Nous combinerons les résultats de cette expérience avec une étude de terrain plus ancienne et des modèles informatiques qui nous permettront de progresser dans la compréhension de la propagation de ces panaches », a-t-elle ajouté.

Comprendre comment les flux d’eau douce interagissent avec l’océan permettra de mieux comprendre comment les polluants, les sédiments et les objets transportés par les rivières sont répartis non seulement le long de la côte sud de la Californie, mais dans le monde entier. L’étude a également une valeur biologique importante car de nombreux stades larvaires d’animaux aquatiques atteignent la mer précisément parce qu’ils sont transportés par des courants d’eau douce. Dans certains cas, il peut s’agir d’espèces envahissantes – peut-être échappées de bassins d’aquaculture, comme cela s’est produit en France avec la soi-disant « crevette tueuse » – avec un impact écologique important.

