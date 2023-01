Poco F4 et Xiaomi 11T commencent à recevoir la mise à jour MIUI 14 basée sur Android 13

Xiaomi a récemment commencé à déployer la version stable mondiale MIUI 14 sur des appareils compatibles. Initialement, le nouveau logiciel n’était disponible que sur les téléphones haut de gamme de la série Xiaomi 12 de la société. Aujourd’hui, l’OEM a commencé à déployer le nouveau logiciel sur deux autres modèles, dont le Xiaomi 11T, ainsi que sur le Poco F4 de la marque sœur.

Xiaomi installe le logiciel MIUI 14 sur le Xiaomi 11T avec V14.0.3.0.TKWMIXM pour le modèle global. Alors que le Poco F4 reprend le nouveau logiciel avec V14.0.2.0.TLMEUXM dans la région de l’UE. Actuellement, la mise à niveau est disponible pour certains utilisateurs, un déploiement plus large devrait suivre prochainement dans les prochains jours.

La mise à jour MIUI 14 basée sur Android 13 pour Poco F4 et Xiaomi 11T est livrée avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs. La mise à jour augmentera également la version mensuelle du correctif de sécurité jusqu’en décembre 2022. Parlant des fonctionnalités, le skin offre la possibilité de désinstaller plus d’applications système, des performances améliorées, de copier du texte à partir d’images, l’assistant vocal Mi AI, un tas de changements visuels , et plus. De plus, le MIUI 14 prend moins de place sur l’appareil que le MIUI 13.

Voici la liste complète des changements à venir avec MIUI 14 vers Xiaomi 11T.

(MIUI 14) MIUI utilise moins de mémoire maintenant et continue d’être rapide et réactif sur des périodes beaucoup plus longues. L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et l’amène à un nouveau niveau.

(Système) MIUI stable basé sur Android 13

(Expérience de base) MIUI utilise moins de mémoire maintenant et continue d’être rapide et réactif sur des périodes beaucoup plus longues.

(Personnalisation) L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et l’amène à un nouveau niveau. Les super icônes donneront un nouveau look à votre écran d’accueil. (Mettez à jour l’écran d’accueil et les thèmes vers la dernière version pour pouvoir utiliser les super icônes.) Les dossiers de l’écran d’accueil mettront en surbrillance les applications dont vous avez le plus besoin, ce qui les rendra accessibles en un seul clic. Les nouveaux formats de widgets permettent plus de combinaisons, rendant votre expérience encore plus pratique. Vous voulez qu’une plante ou un animal de compagnie vous attende toujours sur votre écran d’accueil ? MIUI en a beaucoup à offrir maintenant !

(Plus de fonctionnalités et d’améliorations) La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée. Avec l’historique de recherche et les catégories dans les résultats, tout semble beaucoup plus clair maintenant.



Voici la liste complète des changements apportés par MIUI 14 au Poco F4.

( Système ) Votre appareil sera mis à niveau vers la nouvelle version d’Android. N’oubliez pas de sauvegarder tous les éléments importants avant la mise à niveau. Le processus de mise à jour peut prendre plus de temps que d’habitude. Attendez-vous à une surchauffe et à d’autres problèmes de performances après la mise à jour – cela peut prendre un certain temps pour que votre appareil s’adapte à la nouvelle version. N’oubliez pas que certaines applications tierces ne sont pas encore compatibles avec Android 13 et que vous ne pourrez peut-être pas les utiliser normalement. Merci pour votre support continu. MIUI stable basé sur Android 13 Mise à jour du correctif de sécurité Android jusqu’en décembre 2022. Sécurité accrue du système.

) (Plus de fonctionnalités et d’améliorations) La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée. Avec l’historique de recherche et les catégories dans les résultats, tout semble beaucoup plus clair maintenant.



Maintenant, que vous possédiez le Xiaomi 11T ou le Poco F4, vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour logicielles en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Mises à jour système, puis recherchez les nouvelles mises à jour. Si la nouvelle mise à jour est disponible, appuyez simplement sur télécharger et installer.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou télécharger manuellement le nouveau logiciel sur votre téléphone. Assurez-vous de faire une sauvegarde avant de mettre à jour votre téléphone, chargez également votre téléphone à au moins 50 %.

