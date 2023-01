Pourquoi de meilleures spécifications du Samsung Galaxy S23 ne suffiront pas à battre Apple

Comme vous le savez déjà, la série Samsung Galaxy S23 n’est plus qu’à quelques jours. Et jusqu’à présent, nous savons presque tout sur les appareils. Néanmoins, il est indéniable que le prochain événement Galaxy Unpacked aura les plus grandes sorties de smartphones de l’année. Cela seul suffit à vous enthousiasmer pour les appareils.

Cependant, le cas n’est pas le même pour tous. Pour le dire simplement, beaucoup d’entre nous sont un peu déçus par les décisions que Samsung a prises avec tous les efforts de marketing qu’il a déployés avec la gamme Galaxy S23. Et si vous les analysez de près, Samsung tente de jouer le jeu d’Apple avec la série phare.

Mais même avec toutes les grandes ambitions, le Samsung Galaxy S23 pourrait ne pas être en mesure d’affronter l’iPhone 14 ou même la prochaine gamme d’iPhone 15.

La stratégie «trop peu, trop tard» de Samsung pour le Galaxy S23

Samsung a annoncé qu’un changement de direction est en vigueur pour la série Galaxy S23. Il a déclaré que l’entreprise ne donnerait plus la priorité aux marges bénéficiaires. Au lieu de cela, ils se concentreront sur la compétitivité, en particulier pour les appareils Galaxy haut de gamme.

Maintenant, quand on pense aux appareils premium et ultra-premium, il va sans dire qu’Apple domine le marché des smartphones. Et la nouvelle stratégie de Samsung pour la gamme Galaxy S23, en particulier le S23 Ultra, a beaucoup de sens.

Si Samsung continue de perdre ses terres au profit d’Apple, il devra faire face à des conséquences plus néfastes que quelques trimestres financiers médiocres.

Cependant, la nouvelle stratégie pour la série Galaxy S23 pourrait ne pas suffire. Même avec cela en place, Samsung pourrait encore échouer.

Où est l’esprit d’innovation ?

Un sentiment populaire parmi la communauté technologique est qu’Apple est synonyme d’exécution, tandis que Samsung est là pour l’innovation. Bien qu’il y ait une part de vérité dans cette affirmation, il y a un énorme manque d’innovation dans la gamme Galaxy S23. Cela devient plus évident dans le S23 standard et le S23 Plus.

Maintenant, Samsung joue simplement au jeu des chiffres. Mais plus de mégapixels et un chipset plus rapide sont-ils réellement innovants ? Oui, ils sont un gros problème pour un nouveau produit phare, mais seront-ils suffisants pour que la série Galaxy S23 se démarque des produits phares d’Apple ?

Vous ne pouvez pas oublier le fait que les consommateurs de masse ne trouvent pas les appareils attrayants uniquement pour leurs spécifications. Les smartphones doivent avoir quelque chose de plus pour bien se vendre. Même si l’argument de vente est réel ou imaginaire (plus d’informations ci-dessous), il doit être là pour que les smartphones les attirent davantage.

Une autre chose que vous ne pouvez pas ignorer est que la série Galaxy S23 ressemble exactement à la série S22. Il n’y a rien de flashy dans la construction, ni rien qui vous fera dire « wow ». Et pourquoi quelqu’un voudrait-il passer à un smartphone qui ressemble exactement à celui qu’il a entre les mains ?

Maintenant, vous pouvez dire que la même stratégie fonctionne pour l’iPhone depuis des années. Eh bien, il y a une différence essentielle dont vous devez tenir compte. Apple est très doué pour rendre les nouveaux iPhones innovants (argument de vente imaginaire). Prenez Dynamic Island, par exemple. Bien qu’il soit loin d’être une fonctionnalité révolutionnaire, il a permis à la série iPhone 14 de bien se vendre.

Quel est le public cible de la série Galaxy S23 ?

Les performances commerciales de la gamme Galaxy S23 sont très déroutantes. Vous pourriez avoir du mal à trouver les consommateurs auxquels il essaie de plaire. Essayer simplement d’attirer les utilisateurs qui veulent avoir les dernières et les meilleures spécifications sur leurs téléphones ne suffit pas. Et cela ne fera certainement pas passer les utilisateurs d’Apple à Samsung.

Tout d’abord, Samsung doit donner des raisons solides aux utilisateurs actuels d’iPhone pour échapper à l’écosystème Apple. Bien qu’il y ait une bonne raison d’échapper à l’écosystème (le prix des iPhones a grimpé en flèche), cela ne suffit tout simplement pas pour que la plupart des utilisateurs d’Apple obtiennent un nouveau téléphone Galaxy S23.

Deuxièmement, si l’argent n’est pas un problème, les utilisateurs d’Apple rechercheraient un appareil plus haut de gamme que leurs iPhones. Oui, un bon nombre de consommateurs Apple pourraient être intéressés par le Galaxy S23 Ultra, mais ils seront également attirés par d’autres produits phares Android haut de gamme. Par exemple, le Galaxy Z Fold 4.

Ainsi, pour que Samsung obtienne une partie de la part de marché d’Apple, le Galaxy S23 doit être perçu comme supérieur aux iPhones. Mais si Samsung ne veut pas jouer à ce jeu, il doit travailler sur des prix plus compétitifs pour les appareils.

Hausse des prix de la série Samsung S23 – Est-ce que ça se passe enfin ?

Bien que la série Galaxy S23 ne soit pas encore sortie, nous avons des détails de prix solides. La plupart des fuites ont souligné qu’il y aura une augmentation des prix sur les marchés clés, y compris le Royaume-Uni et l’UE.

Et jusqu’à présent, il semble que les prix sur le marché américain seront les mêmes. Pourquoi Samsung prend-il ces décisions de prix peu orthodoxes ? Eh bien, Samsung pourrait refléter la stratégie de prix internationale d’Apple. Bien sûr, les discussions sur les prix sont encore du domaine de la spéculation. Nous devons encore attendre l’événement Galaxy Unpacked pour voir combien coûteront réellement les appareils Galaxy S23.

Emballer

Quoi qu’il en soit, il est clair que Samsung manque de marketing, de prix compétitifs, d’innovation et de qualité. Si seulement Samsung avait trouvé une bonne combinaison de ces facteurs pour la série Galaxy S23, la gamme aurait eu de meilleures chances d’affronter les produits phares de l’iPhone.