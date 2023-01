Premiers cas de « super gonorrhée » détectés aux USA : la souche est résistante à cinq antibiotiques

Deux cas de super gonorrhée résistante à cinq familles d’antibiotiques ont été détectés aux USA. Des experts préoccupés par la propagation de la maladie sexuellement transmissible.

Crédit : wikipédia

Pour la première fois aux États-Unis, deux cas de la soi-disant « super gonorrhée », une souche de l’infection bactérienne particulièrement résistante aux antibiotiques, ont été identifiés. Dans ce cas précis, cette forme de gonorrhée, une maladie sexuellement transmissible, a montré une résistance à pas moins de cinq classes d’antibiotiques. Une souche génétiquement apparentée a été découverte il y a quelque temps au Nevada, mais comme l’a précisé le département de la santé publique du Massachusetts (DPH) dans un communiqué de presse, elle était sensible à au moins une classe d’antibiotiques. En fin de compte, comme l’ont souligné les experts, les deux cas détectés dans l’État américain ont été résolus avec des cures de ceftriaxone, qui est la thérapie recommandée pour traiter cette maladie. Mais l’émergence de telles souches résistantes inquiète sérieusement les experts, également à la lumière de l’augmentation de l’incidence des cas.

La résistance aux antibiotiques est considérée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l’une des principales menaces pour la santé publique, considérant que déjà aujourd’hui les « superbactéries » tuent directement près de 1,5 million de personnes chaque année. Les décès liés sont plutôt de 5 millions, comme l’indiquent les données publiées lors de la dernière Semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens. Le scénario pour le futur proche est encore plus sombre. Selon des estimations d’experts, en effet, d’ici 2050, les bactéries résistantes aux antibiotiques tueront directement 10 millions de personnes par an, soit plus que le cancer. C’est pourquoi l’OMS insiste sur l’importance de la recherche de nouveaux médicaments. La gonorrhée est connue pour ses caractéristiques de résistance aux antibiotiques depuis près d’un siècle et aujourd’hui la bactérie responsable, la Neisseria gonorrhoeae, est classé parmi les agents pathogènes hautement prioritaires pour lesquels le développement de nouveaux médicaments est essentiel. Les deux cas aux Etats-Unis et ceux déjà détectés en Europe – comme celui d’un Autrichien frappé l’an dernier – et en Asie sont là pour le prouver.

Comme précisé, la gonorrhée est une infection bactérienne qui se transmet sexuellement lors de rapports sexuels non protégés. La Direction de la santé publique (DPH) indique que la maladie peut survenir sans symptômes, mais si elle n’est pas traitée « elle peut entraîner une maladie inflammatoire pelvienne, l’infertilité et d’autres problèmes de santé », jusqu’à la cécité. Les symptômes connus comprennent une miction douloureuse et une fuite de liquide urétral, raison pour laquelle on l’appelle communément « écoulement ». Les deux patients du Massachusetts n’ont aucune relation, donc les épidémiologistes retracent la chaîne des contacts sexuels du même pour faire ressortir des cas non déclarés qui sont bien présents. On ne sait pas à quel point la super gonorrhée est répandue.

« La découverte de cette souche de gonorrhée est un grave problème de santé publique que le DPH, le CDC et d’autres départements de la santé ont été vigilants pour détecter aux États-Unis », a déclaré la commissaire à la santé publique, Margret Cooke. « Nous exhortons toutes les personnes sexuellement actives à se faire tester régulièrement pour les IST et à envisager de réduire le nombre de leurs partenaires sexuels et d’augmenter l’utilisation des préservatifs pendant les rapports sexuels. Les médecins sont invités à examiner l’alerte clinique et à participer à nos efforts de surveillance élargie.

L’homme autrichien infecté par la super gonorrhée avait une souche résistante aux classes d’antibiotiques céfixime, céfotaxime, ciprofloxacine et tétracycline. Après deux semaines de traitement par azithromycine et ceftriaxone, la CRP était toujours positive ; le patient n’est devenu négatif qu’avec une autre cure d’amoxicilline et d’acide clavulanique. Son rapport de cas, semblable à ceux récemment rapportés aux États-Unis, suggère à quel point la super gonorrhée est problématique. L’affaire a été discutée dans un rapport de cas publié l’année dernière dans le magazine Eurosurveillance.