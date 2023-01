Les grandes banques n’ont rien appris de CurrentC, car elles prévoient une nouvelle concurrence pour Apple Pay

Sept grandes banques créent une application de portefeuille mobile, conçue pour concurrencer Apple Pay, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui.

Bank of America, JPMorgan Chase et Wells Fargo sont trois des banques nommées, avec deux motivations suggérées pour l’initiative…

Premièrement, les banques veulent réduire la fraude par carte de crédit en ligne en encourageant les clients à utiliser un système plus sûr, qui ne révèle pas leur numéro de carte de crédit.

Deuxièmement, les banques craindraient de « perdre le contrôle de leurs relations avec leurs clients » car les clients choisissent d’utiliser Apple Pay pour les paiements en ligne.

Les WSJ rapports.

Les grandes banques s’associent pour lancer un portefeuille numérique que les gens peuvent utiliser pour faire des achats en ligne.

Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan Chase et quatre autres banques travaillent sur un nouveau produit qui permettra aux acheteurs de payer à la caisse en ligne des commerçants avec un portefeuille qui sera lié à leurs cartes de débit et de crédit.

Le portefeuille numérique sera géré par Early Warning Services LLC, la société appartenant à la banque qui exploite le service de transfert d’argent Zelle. Le portefeuille, qui n’a pas encore de nom, fonctionnera séparément de Zelle, a déclaré EWS.