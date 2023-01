Cette « astuce » améliore l’apprentissage et augmente la réussite dans les études : la science le dit

Il a été testé par des chercheurs du MIT qui ont constaté un meilleur apprentissage chez les étudiants universitaires.

Quelle est la meilleure méthode d’étude ? Et comment améliorer l’apprentissage? Une simple « astuce » pourrait nous permettre de tirer le meilleur parti du potentiel de notre cerveau, nous aidant à traiter et à mémoriser pratiquement n’importe quoi. Il a été expérimenté par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui ont trouvé un bénéfice inattendu aux manques d’attention, ou ces moments où l’on perd la concentration et qui, selon les résultats de ce nouveau test, aident à améliorer l’apprentissage.

Selon les chercheurs, les brèves pertes de concentration permettraient l’absorption de nouvelles informations non directement liées à la tâche à accomplir, mais qui se révéleraient plus tard utiles pour la connaissance. « Bien que la concentration nous aide à réduire notre concentration, perdre une certaine concentration peut élargir la portée de l’attention, nous aidant à incorporer des informations moins pertinentes, ce qui peut nous aider à en apprendre davantage sur les régularités de notre environnement ou même à intégrer des idées ou des concepts distants.» explique sur Twitter neuroscientifique Alexandra Decker qui a dirigé l’étude.

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont mené un test sur un groupe de 53 étudiants universitaires, à qui on a confié la tâche fastidieuse de classer les lettres et les chiffres qui apparaissaient sur un écran d’ordinateur, flanqués de symboles distrayants qu’ils auraient dû ignorer. Comme prévu, la concentration des participants »il a basculé dans et hors de la mise au point» précise Decker qui, avec ses collègues, a utilisé une technique capable de détecter les fluctuations d’attention en fonction des temps de réaction personnels.

Cependant, lors des moments de perte de concentration, le champ d’attention s’élargit, amenant les élèves à voir des corrélations entre l’apparition d’une lettre ou d’un chiffre et des signes distrayants. « Par conséquent, les moments de perte de concentration ont augmenté l’apprentissage – tweete l’expert – . Nous avons également observé que ceux qui perdaient le plus de concentration étaient également les plus sensibles aux distracteurs et montraient le plus d’apprentissage. ».

Les résultats de la recherche, publiés dans un article sur Bulletin et revue psychonomiquessuggérons donc que « perdre un peu de concentration peut parfois être une bonne chose. Mais passer de périodes de grande concentration à des périodes de moindre concentration – conclut Decker – c’est peut-être la meilleure chose dans l’ensemble”.