Les commandes d’AirPods Max ont été retardées de 2 à 3 semaines, Apple publiera-t-il de nouvelles couleurs ?

Les populaires écouteurs supra-auriculaires AirPods Max d’Apple sont confrontés à des contraintes d’approvisionnement. Selon les estimations répertoriées sur le site Web d’Apple, les commandes d’AirPods Max sont actuellement en attente jusqu’à la mi-février. Les pénuries semblent affecter les cinq variantes de couleur AirPods Max…

Actuellement, si vous passez une commande d’AirPods Max via l’Apple Store en ligne, la société indique que vous pouvez vous attendre à ce que cette commande arrive entre le 7 février et le 14 février. Si vous souhaitez mettre la main sur AirPods Max plus tôt que cela, vous pouvez essayer votre chance dans les Apple Stores, mais même la disponibilité dans les magasins physiques de la plupart des grandes villes est limitée pour le moment.

Il n’y a aucune raison évidente pour laquelle les délais de livraison des AirPods Max ont glissé au hasard jusqu’à trois semaines. Suite à certaines contraintes d’approvisionnement après leur sortie initiale, les AirPods Max ont été largement en stock auprès d’Apple ainsi que de détaillants tiers.

Les AirPods Max sont sortis pour la première fois en décembre 2020, ils doivent donc être mis à niveau selon les normes d’Apple. Parfois, les contraintes d’approvisionnement peuvent être une indication d’une mise à jour imminente du produit. L’analyste Apple fiable Ming-Chi Actu a récemment rapporté qu’Apple lisait une version de deuxième génération d’AirPods Max, mais qu’une sortie n’était pas attendue avant 2024.

Une possibilité ici est qu’Apple ne prévoit pas de manière imminente une actualisation complète des AirPods Max, mais prévoit de publier de nouvelles couleurs. Cela pourrait expliquer pourquoi l’offre est actuellement limitée, sans lancement imminent de la deuxième génération. Les changements de couleur saisonniers sont quelque chose que nous avons vu Apple faire avec d’autres produits, comme les bandes Apple Watch et le HomePod mini.

Mais pour l’instant, nous ne lirons pas trop les retards d’expédition des AirPods Max. Il ne s’agit probablement que d’un problème de chaîne d’approvisionnement qu’Apple résoudra bientôt. Et si vous envisagez d’acheter des AirPods Max, vous pouvez les obtenir à des prix inférieurs et avec une expédition plus rapide via Amazon.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :