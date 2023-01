Un nouvel agent pathogène est la cause la plus probable de la mort de milliers de crustacés

C’est ce qu’affirme le rapport rédigé par une équipe de douze experts en mortalité de crustacés, convoqués pour une évaluation scientifique des causes possibles ayant conduit aux morts massives à répétition enregistrées le long des côtes anglaises.

Un nouvel agent pathogène serait la cause la plus probable de la mort de milliers de crustacés le long de la côte nord-est de l’Angleterre. Selon le rapport rédigé par une équipe indépendante de douze experts en mortalité des crustacés, convoquée par le professeur Gideon Henderson, conseiller scientifique en chef du Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (DEFRA) du Royaume-Uni, pour une évaluation scientifique de tous les causes possibles qui ont conduit aux événements répétés de mortalité massive qui se sont produits à partir de la fin de 2021 sur 70 km de côtes de Hartlepool, comté de Durham, à Whitby, North Yorkshire, se poursuivant périodiquement jusqu’en 2022.

La mort de milliers de crustacés probablement causée par une nouvelle maladie

Certains de ces crustacés, principalement des crabes, ont montré des contractions inhabituelles lors d’échouages ​​ou d’activités de pêche, particulièrement évidentes pendant la période initiale de la mortalité massive (octobre à novembre 2021), qui s’est reproduite à nouveau en mai 2022. Auparavant, le gouvernement avait mis en cause les efflorescences algales. , tandis que des recherches universitaires soutenues par l’industrie de la pêche avaient suggéré que les décès avaient été causés par un produit chimique, la pyridine, ou peut-être par le dragage à l’embouchure de la rivière Tees, pour l’entretien des canaux de trafic portuaire.

Cependant, le nouveau rapport considère qu’il est « peu probable » que les efflorescences algales puissent expliquer les contractions et la longue durée de la mortalité pendant les mois d’hiver, sans l’exclure comme facteur causal, en particulier au début d’événements de masse. Au contraire, la présence d’une substance toxique dans les eaux, qui aurait plutôt pu expliquer les contractions des crustacés mourants, a été jugée « très improbable », en raison de la grande étendue géographique et de la longue durée de l’événement, qui aurait nécessitait la libération prolongée de très grands volumes du produit chimique. Ceci a été confirmé par une série d’analyses des eaux et des sédiments qui ont exclu la présence de quantités suffisantes pour être toxiques pour les crustacés.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe d’une maladie ou d’un parasite (un dépistage moléculaire complet n’a pas été effectué), le panel a indiqué qu’il était « plus ou moins probable » que « un nouvel agent pathogène dans les eaux britanniques a causé la mortalité inhabituelle de crustacés« , notant la possibilité qu’une combinaison de facteurs – plutôt qu’une cause unique – ait fonctionné ensemble »dégradant le milieu marin et provoquant une mortalité inhabituelle”.

Le panel, composé d’experts du monde académique et industriel, comprenait également Tammy Horton, du Centre national d’océanographie, qui Bbc a admis que l’enquête était «intéressant mais frustrant”.

« Nous aurions aimé pouvoir arriver à une conclusion, mais rien de tout cela n’est définitif – a déclaré l’expert, qui est également président du comité directeur du Registre mondial des espèces marines (WoRMS) -. Nous avons trouvé plus de questions que de réponses, bien que nous ayons réussi à exclure certaines causes, mais nous n’avons trouvé aucune preuve d’un nouveau pathogène. Nous disons simplement qu’il pourrait y avoir un nouvel agent pathogèneHorton a ajouté, notant que c’est « hautement improbable» qu’un agent pathogène affectant les crabes pourrait constituer une menace pour la santé humaine.